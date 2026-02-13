¿Planes para San Valentín?: Municipalidad reabrirá el Puente de los Suspiros reabre sus puertas hasta el 15 de febrero

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El puente, que cumple 150 años este 14 de febrero, será intervenido para reforzar su estructura y preservar su valor histórico.

El histórico Puente de los Suspiros volverá a recibir a vecinos y turistas en el marco de su aniversario número 150. La Municipalidad de Barranco informó que el monumento permanecerá abierto al público hasta el domingo 15 de febrero de 2026, permitiendo que miles de personas puedan visitarlo antes de su cierre temporal.

El anuncio fue difundido a través de un comunicado en redes sociales, donde el municipio invitó a celebrar el Día del Amor y la Amistad en este punto tradicional del distrito.

Comunicado emitido por la municipalidad.

"Vivir esta experiencia especial, tomarse una fotografía y participar en las actividades programadas en el tradicional Festival del Puente de Los Suspiros, que se desarrollará desde las 6:00 p.m. el 14 de febrero, día del amor y la amistad", se lee en el comunicado.

El puente, considerado uno de los principales atractivos turísticos de Barranco, celebra este 14 de febrero sus 150 años de historia. Fue construido en 1876 para unir barrios cercanos y con el tiempo se convirtió en símbolo del distrito y parada obligatoria para visitantes nacionales y extranjeros.

Cierre por restauración histórica

Tras esta reapertura especial, la estructura será cerrada durante 180 días para ejecutar trabajos de conservación. La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, anunció que la intervención busca proteger la estructura original de madera y reforzar su seguridad.

El proyecto contempla el reemplazo total de la superficie del puente, el mantenimiento de vigas, la restauración de faroles y la mejora del sistema de iluminación LED. Además, se realizará el desmontaje y reposición del entablado y barandales, así como el cambio de piezas deterioradas, las cuales recibirán tratamientos especiales de desinfección.

El secretario general del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Carlos Alberto Zavala, destacó la importancia de la obra.

"El Puente de los Suspiros es mucho más que una estructura urbana; es memoria, identidad y encuentro. Esta obra refleja nuestro compromiso con un desarrollo turístico que protege el patrimonio y mejora la calidad de vida de la población", señaló.

La inversión supera el millón de soles y estará a cargo del Consorcio Barranco. Forma parte del proyecto "Mejoramiento e Instalación de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta Turística Descubriendo Barranco", que beneficiará a más de 332 mil ciudadanos.

Alcaldesa Jessica Vargas Gómez comenta que estas obras se dan con el fín de conmemorar los 150 años del puente. (Composición Exitosa)

Un símbolo que seguirá en pie

Por su parte, la alcaldesa afirmó: "Vamos a recuperar su esplendor, este puente nos representa en Lima, muchos turistas vienen diariamente a recorrerla y conocerla".

La reapertura temporal permite que vecinos y parejas celebren una fecha especial en un espacio cargado de historia. Sin embargo, el cierre posterior es clave para evitar daños mayores en el futuro. La intervención no solo busca mantener su belleza, sino garantizar que el Puente de los Suspiros continúe siendo un símbolo vivo de Barranco por muchos años más.