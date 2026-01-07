RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Segunda citación

Comisión del Congreso cita a ministros de Educación y Economía para este jueves 8 de enero por crisis de Beca 18

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso ha citado a los funcionarios Jorge Figueroa y Denisse Miralles para informar sobre acciones que se están tomando respecto a crisis de Beca 18.

Comisión del Congreso cita a ministros de Educación y Economía (Foto: Composición Exitosa)

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 07/01/2026

La Comisión de Eduación, Juventud y Deporte del Congreso ha citado para este jueves 8 de enero a los ministros de Educación, Jorge Figueroa, y de Economía, Denisse Miralles con el objetivo de que informen sobre las acciones que se están tomando respecto a la crisis de continuidad y sostenibilidad del programa nacional Beca 18.

Citan a ministros de Educación y Economía

A consecuencia de la inasistencia de ambos representantes Ejecutivos el pasado lunes 22 de diciembre de 2025, el grupo de trabajo parlamentario presidido por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), ha decidido realizarles una nueva citación.

La reunión extraordinaria pactada a desarrollarse este jueves, 8 de enero, se establece con la finalidad de que los dos ministros de Estado respondan sobre las alternativas de solución que se están tomando frente al contexto de crisis de continuidad y sostenibilidad que está atravesando el programa nacional Beca 18.

De igual manera, se solicita que se detalle sobre las acciones concretas para garantizar la seguridad integral de los estudiantes en las universidades públicas que vienen siendo beneficiados con las distintas modalidades de becas del Pronabec.

Por su parte, Segundo Montalvo, el titular de esta comisión, enfatizó que en caso se suscite una nueva incurrencia por parte de los funcionarios, "se dará cuenta a la presidencia del congreso de la República, para que se convoque conforme a los parámetros de la Constitución y la ley".

Además, el parlamentario recalcó que, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte dará inicio a las acciones legales de conformidad que se encuentra estipulado en el artículo 99 de la Constitución y el artículo 102, numeral 2, a través de la cual faculta a los congresistas de procesar constitucionalmente.

Exhorta a cumplir mandato constitucional e invitan a titular de MINEM

Adicionalmente, Montalvo Cubas subrayó que la comisión exhorta a Jorge Figueroa y Denisse Miralles a "a la reflexión y a cumplir con su mandato constitucionalmente" a cumplir su mandato funcional y como ministros de Estado.

De no ser así, se procederá a activar "los mecanismos reglamentarios que nos atribuye la Carta Magna vigente", manifestó el titular del grupo de trabajo del Congreso de la República.

De otro lado, también se ha citado al ministro de Energía y Minas, Luis Bravo para que informe sobre las consecuencias que tendrían en los colegios nacionales que reciben canon y regalías por parte de Petroperú, la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025.

Como vemos, la Comisión de Eduación, Juventud y Deporte ha citado para este jueves 8 de enero a los ministros de Educación y Economía a fin que informen sobre las acciones que se están adoptando frente a la crisis de Beca 18.

