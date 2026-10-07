Escolares ganan medallas en Física y Astronomía tras intensas horas de estudio

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una delegación de jóvenes talentos colocó al Perú en lo más alto de la ciencia internacional al obtener medallas en certámenes de Física y Astronomía en Brasil y Vietnam. Sergio Aponte, Alexander Valencia y Rafael Zapata, del colegio Prolog, se impusieron en exigentes pruebas ante cientos de competidores de decenas de países. Este logro es fruto de una rigurosa preparación académica que supera las 45 horas semanales de estudio, demostrando el elevado nivel competitivo de la juventud peruana.

Reconocimiento internacional en Física y Astronomía

Sergio Aponte conquistó la medalla de plata en Física, mientras Alexander Valencia y Rafael Zapata alcanzaron medallas de bronce en la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica (IOAA) en Vietnam. En dicho evento, Valencia y Zapata afrontaron cinco exhaustivos exámenes de nivel universitario, compitiendo contra más de 320 delegados de 64 naciones.

Gracias a sus puntajes, Aponte y Valencia clasificaron a la Olimpiada Mundial de Astronomía (OWAO), consolidando la presencia peruana en las ciencias espaciales. Este éxito se suma a la reciente actuación nacional en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas en Buenos Aires, donde el equipo superó a potencias como Brasil, Paraguay y España al cosechar medallas de oro, plata y bronce.

El avance en Astronomía contó con la asesoría académica del Seminario de Astronomía y Ciencias Espaciales (SACE) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La alianza entre la decana de América y el colegio Prolog brindó un acompañamiento técnico clave para abordar problemas de alta dificultad. La articulación entre el colegio y la universidad demostró ser una fórmula exitosa.

Disciplina, esfuerzo familiar y llamado al apoyo científico

El camino hacia los podios exigió un estricto régimen de entrenamiento que supera las 45 horas de estudio semanales. Los alumnos becados por excelencia académica dedican jornadas completas a resolver problemas complejos, sacrificando horas de ocio en favor de su preparación. Este ritmo les ha permitido desarrollar la precisión analítica necesaria para competir en igualdad de condiciones.

Detrás de cada medalla existe un firme compromiso familiar que sostiene el esfuerzo de los estudiantes. Los padres acompañan activamente los procesos de clasificación y viajes internacionales, enfrentando barreras económicas para garantizar la presencia de sus hijos en el extranjero. La perseverancia de los jóvenes refleja no solo mérito intelectual, sino también una profunda resiliencia.

Los galardonados hicieron un llamado para motivar a otros jóvenes y visibilizar la importancia de apostar por la formación académica. Estudiantes y padres coincidieron en la necesidad urgente de fortalecer el respaldo institucional y financiero a la educación científica en el país. Reconocer a esta nueva generación resulta clave para inspirar a futuros talentos.

En ese sentido, los escolares demuestran que el talento nacional, acompañado de disciplina constante y respaldo especializado, es capaz de superar cualquier frontera y posicionar al Perú en la cima de las ciencias mundiales.