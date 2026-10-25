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Madre de Dios y Cajamarca: 16 distritos seguirán en emergencia por 60 días más ante minería ilegal y violencia

La medida comenzará el 28 de octubre y permitirá continuar las operaciones contra la criminalidad y la minería ilegal. La Policía mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Regiones de Madre de Dios y Cajamarca seguirán en emergencia por 60 días más
Regiones de Madre de Dios y Cajamarca seguirán en emergencia por 60 días más (Composición Exitosa)

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 25/10/2026

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El Gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en seis distritos de Madre de Dios y diez de Cajamarca mediante los decretos supremos N.° 143-2026-PCM y N.° 144-2026-PCM, publicados este domingo 25 de octubre en El Peruano. Ambas disposiciones extienden el régimen excepcional por 60 días calendario ante la persistencia de actividades delictivas y situaciones de violencia que afectan el orden interno.

En Madre de Dios, seis distritos continuarán en emergencia

El Decreto Supremo N.° 143-2026-PCM comprende a Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata, así como a Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia de Manu. La disposición prolonga la emergencia declarada mediante el Decreto Supremo N.° 121-2026-PCM, publicado el 28 de agosto.

La Policía solicitó la ampliación para continuar las operaciones frente a la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico ilícito de drogas y los delitos conexos. El pedido se sustentó en informes policiales sobre las amenazas que perturban el orden interno en estas localidades.

En Cajamarca, diez distritos incluidos en la medida

El Decreto Supremo N.° 144-2026-PCM extiende la emergencia en los siguientes distritos; Encañada, en la provincia de Cajamarca. Cachachi, en Cajabamba. Sorochuco y Huasmín, en Celendín. Hualgayoc y Bambamarca, en Hualgayoc. San Ignacio, San José de Lourdes y Namballe, en San Ignacio. Bellavista, en Jaén.

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En estas jurisdicciones, la medida busca enfrentar la afectación del orden interno por la persistencia de la minería ilegal, sus delitos conexos y otras situaciones de violencia.

Policía mantendrá el control con apoyo militar

Durante la prórroga, la Policía Nacional continuará al frente del orden interno y determinará las zonas de intervención mediante inteligencia, estadísticas, indicadores y mapas del delito. Las Fuerzas Armadas brindarán apoyo, conforme a las normas que regulan el empleo y uso de la fuerza.

En Madre de Dios, el decreto también incorpora un Comando Unificado PNP-FFAA contra el Crimen Organizado, bajo conducción operativa policial, para articular capacidades tácticas, logísticas y de inteligencia.

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Restricciones a derechos y permisos para eventos

El régimen contempla la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Su aplicación corresponde a los distritos comprendidos en las disposiciones.

Con estas disposiciones, el Ejecutivo mantiene el régimen excepcional en los 16 distritos para dar continuidad a las intervenciones contra la criminalidad. La ampliación no comprende la totalidad de Madre de Dios ni de Cajamarca, sino únicamente las localidades señaladas en ambos decretos.

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