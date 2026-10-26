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Disputa entre bancadas

Alfonso López Chau descarta recibir a Jorge Gavidia en Ahora Nación y le pide volver a Buen Gobierno

El senador descartó incorporar a Jorge Gavidia en Ahora Nación tras su renuncia a Buen Gobierno. El líder político le pidió reconsiderar su decisión y regresar a su bancada, luego de las diferencias por el voto sobre las facultades legislativas.

El líder de Ahora Nación le pidió a Gavidia reconsiderar su regreso a Buen Gobie
El líder de Ahora Nación le pidió a Gavidia reconsiderar su regreso a Buen Gobie (Composición Exitosa)

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/10/2026

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El senador Alfonso López Chau descartó que Ahora Nación reciba a Jorge Gavidia tras su salida de Buen Gobierno. El líder político también le pidió reconsiderar su decisión y volver a su bancada, en medio de las diferencias surgidas por la votación sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

López Chau pide a Gavidia regresar a su bancada

El senador expresó su desacuerdo con la posibilidad de que Gavidia deje su organización para incorporarse a otra agrupación política. El senador de Ahora Nación señaló que no busca recibir a integrantes que abandonen otros partidos y pidió respetar las diferencias internas.

"Nosotros no abrimos la puerta a nadie por modales", señaló.

El líder de Ahora Nación también lamentó la situación que atraviesa Buen Gobierno y manifestó que espera que la organización pueda resolver sus problemas internos. En sus declaraciones, destacó la importancia de que el partido logre consolidarse y mantenga su presencia en el escenario político.

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"El Perú necesita un partido de centro como Buen Gobierno", indicó.

López Chau indicó, además, que antes de emitir una opinión más amplia sobre la salida de Gavidia, conversaría con los dirigentes de dicha agrupación. De esta manera, señaló que considera necesario conocer las posiciones de sus integrantes sobre los hechos que motivaron la renuncia del senador.

¿Por qué renunció Jorge Gavidia a Buen Gobierno?

La salida de Gavidia se produjo después de las diferencias surgidas por su voto a favor de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. El senador respaldó el dictamen durante la sesión del Pleno del Senado del 21 de octubre, mientras otros integrantes de su bancada optaron por abstenerse.

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De acuerdo con los resultados de aquella votación, el dictamen obtuvo 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones. Dentro de Buen Gobierno, Gavidia y Juver Flores respaldaron la propuesta, mientras otros cinco senadores de la agrupación se abstuvieron, lo que evidenció posiciones distintas sobre el pedido del Gobierno.

Tras anunciar su decisión de abandonar la bancada y la militancia, Gavidia explicó que sus diferencias con sus compañeros influyeron en su salida. El legislador sostuvo que prefería apartarse antes que perjudicar la imagen del partido y defendió su voto como una decisión personal.

La renuncia también generó reacciones dentro de Buen Gobierno. La senadora Nora Bonifaz cuestionó los argumentos presentados por Gavidia y le pidió explicar sus diferencias ideológicas. Mientras tanto, López Chau expresó su deseo de que la agrupación supere sus dificultades y pueda consolidarse como partido político.

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