Cusco: alcalde Luis Pantoja prevé 500,000 asistentes para la misa del papa León XIV el 15 de noviembre

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En declaraciones para Exitosa, el alcalde del Cusco, Luis Pantoja, dio a conocer que se proyecta el arribo de unas 500,000 personas para participar en la misa que ofrecerá el papa León XIV el próximo 15 de noviembre. Como se sabe, esta actividad religiosa reunirá en la ciudad imperial a ciudadanos provenientes de varias zonas del sur peruano y de otros países.

Ante ello, la autoridad indicó que ya se efectuaron las gestiones respectivas junto con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional con el fin de resguardar el orden durante la fecha. En esa línea, el plan contempla la ubicación de grupos especiales y la vigilancia permanente con cámaras en sectores importantes de la localidad.

Explanada de Sacsayhuamán recibirá hasta 500,000 personas

La comuna provincial ha calculado una alta asistencia de público en la explanada de Sacsayhuamán, punto principal donde se desarrollará el acto litúrgico. Cabe mencionar que el flujo de personas llegaría al medio millón de asistentes, lo que demanda un trabajo de organización por parte de los funcionarios ediles para controlar el ingreso al recinto.

"Solo para que estén en la explanada de Sacsayhuamán, calculamos cerca de 500,000 personas, quizás o un poco menos, pero ese se va a ser el límite también porque no todos pueden estar. (...) se espera la visita de todas las personas del sur, de gran parte del extranjero también. Bastantes personas de Arequipa, de Cuzco, de Apurimac, de Madre de Dios van a llegar", dijo Luis Pantoja, alcalde del Cusco.

No obstante, para gestionar la cantidad de público, el municipio colocará pantallas gigantes tanto en la Plaza Mayor como en diversas zonas abiertas de la jurisdicción. Esta medida busca que los ciudadanos que no logren entrar a la explanada de Sacsayhuamán puedan observar el mensaje del papa León XIV desde otros puntos.

Más de 500,000 fieles en Cusco esperan la llegada del papa.

Policía Nacional y Fuerza Aérea vigilarán la ruta oficial

El esquema de resguardo ciudadano articula el trabajo de la Policía Nacional con otras entidades del Estado mediante un seguimiento permanente de las calles. Asimismo, se ratificó la participación de la Fuerza Aérea, institución que dispondrá de aeronaves para responder ante alguna eventualidad o urgencia que se registre en el transcurso de la actividad.

"La central de monitoreo que tiene el Cuzco, la más grande y la más importante, está a cargo de la comuna provincial con nuestra Policía Nacional que le hemos dado también el manejo de las cámaras", dijo el alcalde del Cusco.

Por otro lado, las autoridades definieron la ruta oficial por donde transitará el papa León XIV durante su estadía en la región sureña. En esa línea, dicho trayecto pasará por una revisión técnica programada con anterioridad para evaluar las condiciones de las vías por donde circulará la comitiva visitante.