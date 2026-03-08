¡Urgente! Denuncian el desabastecimiento de insulina para tratar la diabetes tipo 1

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La falta de insulina en el Perú ha encendido las alarmas entre familiares de pacientes con diabetes tipo 1, quienes advirtieron que la escasez del medicamento podría poner en peligro la vida de miles de personas que dependen de este tratamiento para sobrevivir.

De acuerdo asociaciones de pacientes que dependen de la insulina, alrededor de 20 mil peruanos requieren insulina todos los días, entre ellos un gran número de niños y adolescentes. Sin embargo, actualmente se reporta desabastecimiento total en establecimientos del Ministerio de Salud del Perú (MINSA), así como en el sistema de EsSalud y en varias farmacias privadas.

Escasez se reporta en Lima y regiones

El problema también se extiende a distintas regiones del país. Según denunciaron, en ciudades como Cusco, Arequipa, Tacna, Huánuco, Loreto y Trujillo los pacientes tampoco logran encontrar el medicamento. La situación se repite incluso en importantes hospitales de Lima, entre ellos el Hospital del Niño de Breña, el Hospital Dos de Mayo, el Hospital Loayza y el Hospital Rebagliati.

Desabastecimiento de insulina en el país

Autoridades reconocen falta de proveedores

La preocupación aumentó luego de una reunión sostenida el 6 de marzo de 2026 entre representantes de pacientes y autoridades sanitarias, entre ellas funcionarios del MINSA, Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) y Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Durante el encuentro, se informó que no existen proveedores disponibles en el corto plazo, lo que agrava el panorama para quienes requieren el medicamento de manera permanente.

Especialistas y familiares recordaron que la insulina no es un tratamiento opcional, sino un medicamento esencial para las personas con diabetes tipo 1. La ausencia del fármaco puede provocar complicaciones graves en pocas horas o días, como descompensaciones metabólicas severas e incluso la muerte.

Asimismo, los representantes de pacientes señalaron que la insulina más adecuada para niños y adolescentes es la insulina análoga, ya que, según explicaron, el uso de insulina humana podría generar complicaciones y por ello muchas familias optan por no utilizarla.

En medio de la crisis, los familiares pidieron a las autoridades sanitarias adoptar medidas urgentes para garantizar el suministro del medicamento y evitar que la escasez continúe afectando a miles de pacientes.

Ante el desabastecimiento de insulina en el sistema de salud, las familias de pacientes con diabetes tipo 1 exigen respuestas inmediatas del Estado. La provisión oportuna del medicamento resulta vital para evitar una emergencia sanitaria que podría comprometer la vida de miles de peruanos que dependen de este tratamiento a diario.