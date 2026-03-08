Minsa GARANTIZA abastecimiento de insulina para pacientes con diabetes tipo 1 y toma medidas urgentes

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El desabastecimiento de insulina denunciado por asociaciones de pacientes con diabetes tipo 1 generó alarma nacional en los últimos días. Familias reportaron que hospitales públicos, EsSalud y farmacias privadas se quedaron sin stock, poniendo en riesgo la vida de miles de personas que dependen de este medicamento esencial.

La crisis se evidenció en regiones como Cusco, Arequipa, Tacna, Huánuco, Loreto y Trujillo, además de Lima, afectando a hospitales emblemáticos como el Hospital del Niño de Breña, Dos de Mayo, Loayza y Rebagliati.

Representantes de pacientes se reunieron el 6 de marzo con autoridades del MINSA, CENARES y DIGEMID, quienes reconocieron que no había proveedores disponibles en el corto plazo, lo que agravó la preocupación.

Medidas oficiales

El 8 de marzo, el Ministerio de Salud emitió un comunicado oficial anunciando cuatro acciones inmediatas:

Compra urgente de 47 mil unidades de insulina NPH, para asegurar la continuidad del tratamiento de más de 33 mil pacientes en todo el país. Gestiones regulatorias excepcionales, bajo la Ley N.º 29459, para facilitar el ingreso de nuevos lotes y mantener relaciones de compra con otros laboratorios. Compra corporativa centralizada a través de CENARES, en coordinación con EsSalud, con el objetivo de mejorar la proyección de la demanda nacional y fortalecer el abastecimiento durante el 2026. Compra de emergencia de insulinas análogas, priorizando a pacientes con diabetes tipo 1 registrados en el SIS, en articulación con CENARES y EsSalud.

#Comunicado | El Minsa garantiza el abastecimiento de insulina para pacientes con diabetes e informa lo siguiente: pic.twitter.com/v2rusdTxqR — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 8, 2026

Impacto en pacientes

La falta de insulina había generado que muchas familias se vieran obligadas a suspender tratamientos o recurrir a la insulina humana, menos adecuada para niños y adolescentes. El anuncio del Minsa busca dar tranquilidad, aunque persiste la preocupación por la rapidez con que estas medidas se implementarán y si alcanzarán a cubrir la demanda real.

