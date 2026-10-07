EsSalud brinda recomendaciones a ARMY para evitar malestares físicos durante conciertos de BTS

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la expectativa de los seguidores de BTS, conocidos como ARMY, por disfrutar de varias horas de música y entretenimiento, el Seguro Social de Salud (EsSalud) compartió una serie de recomendaciones para cuidar el cuerpo durante las largas jornadas de espera.

EsSalud recomienda a ARMY tomar precauciones para el concierto de BTS

Por medio de sus redes sociales, EsSalud dirigió un mensaje a los fanáticos de BTS y destacó la importancia de adoptar algunas medidas preventivas para evitar malestares durante las fechas de presentación.

La entidad se pronunció para recordar que la emoción por cada canción también debe ir acompañada de cuidados para la salud de las fanáticas que presenciarán el concierto.

"ARMY, pregunta seria... ¿tus piernas están listas para cantar, saltar y disfrutar cada canción?", señaló EsSalud en su publicación, que estuvo acompañada de material gráfico con consejos dirigidos a los asistentes.

Entre las principales recomendaciones se encuentra mover los tobillos de vez en cuando, especialmente durante los momentos de espera. Asimismo, el organismo aconsejó cambiar el apoyo entre una pierna y otra, con el objetivo de evitar permanecer demasiado tiempo en una misma posición.

EsSalud también recomendó descansar algunos minutos cuando sea posible. Para ello, los asistentes pueden aprovechar los momentos disponibles para sentarse y recuperar energías antes de continuar con la jornada.

💜 ARMY, pregunta seria... ¿tus piernas están listas para cantar, saltar y disfrutar cada canción? 👀✨ Entre la espera, la emoción y varias horas de pie, es importante que también cuides tu cuerpo. Por eso, EsSalud te recomienda: Mueve los tobillos de vez en cuando. Cambia de apoyo entre una pierna y otra. Descansa unos minutos cuando sea posible. 👟 Bonus track: no olvides usar zapatillas cómodas. 🚨 Si sientes mareos, debilidad o cualquier malestar, busca apoyo del personal de salud. 💜 Tú disfruta cada momento. #EsSalud #ARMYS #BTS #PrevenirEsProteger #LaSaludNoEspera — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) October 7, 2026

Calzado cómodo y atención ante malestares

Otro de los consejos destacados por EsSalud está relacionado con el calzado. La institución recomendó utilizar zapatillas cómodas, debido a que permanecer varias horas de pie, caminar o desplazarse dentro de un recinto puede generar cansancio y molestias en los pies y las piernas.

La publicación también incluye una advertencia para quienes puedan presentar algún síntoma durante la espera o el concierto. En caso de sentir mareos, debilidad o cualquier otro malestar, los asistentes deben solicitar apoyo al personal de salud disponible.

Además, plantea algunas acciones sencillas para cuidar las extremidades inferiores durante las jornadas prolongadas. Entre ellas figuran mover los tobillos, subir y bajar los talones, cambiar el apoyo de una pierna a otra y estirar las piernas.

La institución enfatizó que estas medidas buscan contribuir al bienestar de los asistentes sin restar importancia a la experiencia de disfrutar del espectáculo.

Finalmente, EsSalud invitó a los ARMY a disfrutar cada momento, pero sin descuidar su salud. Con estas recomendaciones, la entidad busca promover la prevención y recordar que, incluso en medio de la emoción de un concierto, es importante escuchar las señales del cuerpo y pedir ayuda ante cualquier malestar.