FUERTES LLUVIAS azotan Arequipa: Alcalde de Cayma exige a presidente Balcázar atender la emergencia

20/02/2026

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, se ha pronunciado ante los fuertes huaicos y demás desastres que se están registrando en distintas zonas de Arequipa producto de las intensas lluvias. Al respecto, hizo un llamado al actual Gobierno de José María Balcázar, para atender dicha emergencia.

Se reportó la muerte de una mujer

Durante entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el burgomaestre expresó su preocupación ante la terrible situación que viene atravesando dicha región. Según informó, una persona ha perdido la vida debido a estos desastres.

El lamentable escenario ocurrió el último jueves 19 de enero, cuando una mujer fue arrastrada por un fuerte huaico presentado en Cayma. El fallecimiento se confirmó en horas de la tarde; además,la autoridad reportó la desaparición de parte de un pueblo llamado Pallpata, Señor de los Milagros. Asimismo, precisó que la parte residencial del distrito también se ha visto afectada.

Daños severos tras presencia de huaicos

En tal sentido, informó que un 25% a 30% el mencionado distrito ha presentado serios daños en cuanto a infraestructura vial. Esta misma situación se presenta en la zonas laterales cercanas al volcán Misti. Ante este desesperante escenario, el alcalde de Cayma hizo un llamado al jefe de Estado, José María Balcázar, con la finalidad de que el Estado brinde el apoyo urgente a la población arequipeña.

"El nuevo presidente tiene que mirar al sur (...) Pedimos con la mayor rapidez posible que el presidente de la República venga a ala ciudad de Arequipa y que vea la situación en la cual nos encontramos, no solamente en el distrito de Cayma, estamos hablando de toda la provincia de Arequipa", dijo a nuestro medio este viernes 20 de febrero.

Cabe mencionar que, según detalló el alcalde Linares, se ha efectuado una reunión entre autoridades locales; a raíz de ella, se ha determinado la necesidad de que el Gobierno declare en emergencia a la provincia. "Esto es urgente (...) no hay un aporte por parte del Gobierno", enfatizó.

Es así que, pidió al jefe de Estado asistir presencialmente a Arequipa para ver la situación real y así pueda, insertar recursos económicos para la reconstrucción de las zonas afectadas. Además, denunció el abandono por parte de las autoridades que, no estarían brindando atención a los distintos problemas.

De esta manera, el alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, hizo un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo para que se brinde la ayuda necesaria a la provincia de Arequipa en el marco de las últimas precipitaciones que, han dejado a una persona muerta en dicho distrito.