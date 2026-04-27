Alerta de desabastecimiento: EsSalud no cuenta con medicamento para pacientes con hemofilia

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

En el contexto de la salud, según las últimas declaraciones del presidente de la Asociación Peruana de Hemofilia, Joseph Alcarraz en un diálogo con Exitosa, comentó el desabastecimiento en EsSalud del medicamento para los pacientes con hemofilia, desde el año pasado.

Inicio de la problemática

Asimismo, afirma que este desabastecimiento del medicamento factor IX lleva largos meses, precisamente desde septiembre del año pasado. Esta medida, ha hecho que los pacientes busquen alternativas para tener una vida sin riesgos.

"Es un problema que venimos denunciando desde el año pasado, desde setiembre los hospitales de la red de salud se encuentran desabastecidos del medicamento llamado factor IX", enfatizó.

Además, en estas declaraciones, Joseph Alcarraz cuenta su experiencia siendo un paciente diagnosticado con esta enfermedad que no permite la coagulación en la sangre.

"En este caso, las personas que tenemos hemofilia, dependemos para vivir de este medicamento, ya que nuestra sangre no coagula, entonces si tenemos golpes o cortes o de manera espontanea sufrimos sangrados más prolongados de lo normal, sangrados que no paran a no ser que tengamos este medicamento", comentó.

De la misma forma, menciona que el uso de este medicamento formaba parte de su rutina semanal porque lo utilizaba cada dos días y ahora no puede acceder a la dosis correspondiente por la falta de acceso en los establecimientos.

En las farmacias no se vende, es de prohibida la venta, solo es de distribución del estado porque es un medicamento bastante complejo para poder mantenerlo, debe tener una cadena de frío estable, además que puede contaminarse si no se almacena correctamente y como es un derivado de la sangre, es un producido de la sangre que donan las personas, expresó el presidente.

Desabastecimiento masivo

Según lo comentado por Joseph Alcarraz, esta problemática de desabastecimiento perjudica a 300 pacientes que dependen del factor IX.

Además, en el Ministerio de Salud (Minsa) tampoco se tiene previsiones de esta medicación porque la entidad encargada de autorizarlo que es Digemid no aprueba el tratamiento de las personas con hemofilia tipo B que usan el medicamento.

Las consecuencias por la falta de este componente de vital importancia para los pacientes, supone un gran cambio en la rutina diaria porque están expuestos a sufrir sangrados externos e internos que pongan en riesgo su vida.

En conclusión, las presiones por distintos medios de comunicación pueden hacer viable la compra necesaria del factor IX y abastecer a los centros médicos que lo necesitan aplicar a sus pacientes.