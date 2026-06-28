EsSalud: Línea 117 ATENDERÁ emergencias las 24 horas durante FERIADO por San Pedro y San Pablo

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el próximo feriado que se llevará a cabo el 29 de junio con motivo de San Pedro y San Pablo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció por medio de sus redes sociales que, su servicio telefónico de emergencias seguirá atendiendo con normalidad en la fecha señalada.

Servicio telefónico de EsSalud seguirá operando durante el feriado del 29 de junio

Frente a el próximo feriado por el Día de San Pedro y San Pablo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) recordó a sus asegurados que la Línea gratuita 117 continuará funcionando las 24 horas del día para atender emergencias, urgencias y brindar orientación médica a quienes necesiten asistencia inmediata.

Dicha central telefónica se mantiene activa durante todo el año como un canal de respuesta rápida para los pacientes. En ese sentido, en lo que va del 2026, la Línea 117 recibió un total de 219 380 llamadas provenientes de Lima y Callao, de las cuales el 46 % correspondió a emergencias, el 41% a urgencias y el 13% a otros incidentes reportados por los usuarios.

📞💙 En este feriado largo, no estás solo. La Línea 117 de EsSalud continuará atendiendo las 24 horas del día para brindar orientación médica, atender urgencias y emergencias, y coordinar el envío de ambulancias cuando sea necesario.



Si tú o un familiar necesitan ayuda, recuerda... pic.twitter.com/pyGll2ldgB — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) June 27, 2026

¿Quiénes atienden las llamadas de la Línea 117?

A través de este servicio, las llamadas son evaluadas por la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias Nacional (CRUEN), donde personal médico especializado realiza un triaje telefónico para determinar la gravedad del caso y establecer la prioridad de atención. De acuerdo con la evaluación, se puede coordinar el envío de una ambulancia cuando la situación requiere traslado asistido.

Teniendo en cuenta ello, la Línea 117 fue creada en 2009, y se convirtió en un servicio clave durante la pandemia del 2020 por el covid-19. Por ello, su presencia en la actualidad sigue siendo de ayuda y cumple un rol fundamental en la atención oportuna de los pacientes, ya que cada reporte de los usuarios permite evaluar el estado de salud y tomar decisiones en favor de su bienestar.

Frente al feriado largo, EsSalud también hizo un llamado a la prevención debido al aumento de desplazamientos, viajes y actividades familiares, factores que pueden elevar el riesgo de accidentes domésticos y de tránsito.

Finalmente, la permanencia de esta Línea 117 de EsSalud en favor del bienestar de los usuarios y más aún en feriado por San Pedro y San Pablo es de relevancia, porque no se sabe cuando se van a registrar llamadas que tengan signos de alarma que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.