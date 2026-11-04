¡A mover el cuerpo! EsSalud enseña a combatir el estrés laboral con pausas activas al ritmo de música peruana

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Las largas jornadas frente a una computadora, el sedentarismo y la presión laboral pueden afectar la salud física y emocional de los trabajadores. Ante esta situación, el Seguro Social de Salud (EsSalud) recomendó incorporar pausas activas durante el horario de trabajo para reducir el estrés, aliviar la tensión muscular y recuperar energías.

A través del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT), especialistas de EsSalud promueven estas actividades en oficinas y centros laborales, utilizando ritmos de valses, marineras, festejos y música moderna para incentivar el movimiento y combatir el sedentarismo.

Estas rutinas tienen una duración de entre tres y cinco minutos e incluyen ejercicios sencillos de estiramiento y movimiento que permiten interrumpir los periodos prolongados de inactividad, favorecer la circulación sanguínea, disminuir la fatiga y mejorar la concentración.

EsSalud realizó más de 13 mil capacitaciones en Lima y Callao

Como parte de sus acciones de prevención y promoción de la salud, EsSalud informó que, en lo que va del año, ha desarrollado 13 060 capacitaciones en 264 entidades de Lima y Callao, con el propósito de fomentar hábitos saludables y fortalecer el autocuidado en los espacios laborales.

La licenciada Magali Villafuerte, especialista del CEPRIT, destacó que estas pausas representan una alternativa sencilla que puede incorporarse a cualquier jornada, especialmente en trabajos que exigen permanecer sentado o mantener una misma postura durante varias horas.

Asimismo, explicó que dedicar unos minutos al movimiento ayuda a prevenir trastornos osteomusculares, liberar tensiones y favorecer el bienestar físico y emocional de los colaboradores.

EsSalud recomienda pausas activas para combatir estrés laboral.

Buscan incorporar ejercicios durante toda la jornada laboral

Por su parte, el doctor Óscar Broggi, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, señaló que la institución también capacita a trabajadores para que puedan dirigir estas rutinas en sus respectivos centros laborales y garantizar que se realicen de manera permanente.

La estrategia contempla formar líderes internos que promuevan las pausas activas de lunes a viernes, incorporando el movimiento y el autocuidado como parte de la rutina diaria de las organizaciones.

Finalmente, los especialistas recomendaron realizar movimientos suaves de cuello, hombros, brazos, espalda y piernas, además de ejercicios de estiramiento y respiración, respetando las condiciones físicas de cada persona.

EsSalud recomienda pausas activas para combatir estrés laboral.

Con esta iniciativa, EsSalud busca fortalecer la prevención de riesgos laborales y promover ambientes de trabajo saludables, recordando que unos minutos de actividad física durante el día pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.