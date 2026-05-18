Junta Nacional de Justicia publica relación de postulantes aptos para presidencia de la ONPE

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó la lista oficial de los siete postulantes aptos para continuar en el concurso público que definirá al nuevo jefe de la ONPE, tras la renuncia irrevocable de su anterior titular y de cara a las siguientes evaluaciones.

El nuevo cronograma de la JNJ

La evaluación de conocimientos comenzará este 21 de mayo, marcando el inicio de una secuencia de etapas que incluye la calificación curricular, el estudio de caso y la entrevista personal, con miras a la juramentación de la autoridad elegida para el 3 de julio de 2026.

Esta convocatoria de méritos fue aprobada por el pleno de la institución luego de la dimisión de Piero Corvetto. Actualmente, la conducción temporal del organismo electoral está a cargo del abogado Bernardo Pachas, quien se desempeñaba como gerente general de la entidad. La lista oficial de convocados aptos para la evaluación es la siguiente:

Ernesto Antonio Aranda Vergara

Augusto Ernesto Bernuy Alva

Raúl Edmundo Caro Tumba

Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo

Hialmer Saturnino Ordinola Calle

Amparo Ortega Campana

José Alfredo Pérez Duharte

🔴 𝗔𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡. Esta es la lista oficial 𝘥𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘶𝘭𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘢𝘱𝘵𝘰𝘴 para seguir adelante en el concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la @ONPE_oficial. pic.twitter.com/lSnonkK0O3 — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) May 18, 2026

Los motivos de la salida de Corvetto

La salida de la anterior jefatura ocurrió debido a los inconvenientes técnicos registrados en la primera vuelta del 12 de abril. Estos problemas incluyeron el retraso en la instalación de mesas de sufragio y fallas en la transmisión de datos.

Asimismo, se reportaron problemas con los dispositivos de almacenamiento informático y denuncias por la pérdida de actas electorales en Lima Metropolitana. Todas estas incidencias operativas desgastaron la confianza en la gestión saliente durante el reciente proceso de votación ciudadana.

Por otro lado, un total de 14 ciudadanos fueron calificados como no aptos por el pleno de la institución. Entre los postulantes rechazados se encuentran profesionales como Boris Apagüeño, Jorge Balarezo y otros doce ciudadanos que no superaron la revisión inicial.

A través de este concurso público de méritos, se busca seleccionar un perfil idóneo que devuelva la estabilidad técnica a la institución. El nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales asumirá sus funciones inmediatamente para liderar el desarrollo de las próximas jornadas.

Este proceso de selección resulta clave para asegurar la legitimidad de los resultados en los siguientes sufragios programados por el Estado. La ciudadanía exige absoluta imparcialidad a los encargados del procesamiento y la correcta digitalización de los votos.

Los siete profesionales habilitados por la Junta Nacional de Justicia deberán superar rigurosas pruebas de confianza antes de la elección final. El nombramiento del nuevo jefe de la ONPE busca garantizar transparencia e idoneidad institucional.