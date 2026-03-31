IPD confirma la reapertura del Estadio Nacional tras clausura: Ahora priorizarán eventos deportivos

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Estadio Nacional volvió a abrir sus puertas este martes 31 de marzo, luego de que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) subsanara las observaciones realizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El recinto, considerado el principal escenario deportivo del país, retoma sus actividades con la promesa de priorizar el fútbol y otros eventos deportivos.

La gestión actual del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, coordinó con las autoridades municipales y presentó la documentación requerida para levantar la clausura. Con ello, se adoptaron medidas correctivas y se dejó sin efecto la sanción que mantenía cerrado el estadio.

El organismo ya trabaja en el mejoramiento del campo de juego, con miras a que el Nacional vuelva a albergar partidos de la Liga de Fútbol Profesional, torneos internacionales y encuentros de la selección peruana.

La clausura

El cierre del Estadio Nacional se produjo tras un concierto organizado por la productora Tropicmusic Entertainment SAC, que dejó daños en la infraestructura y extendió el evento más del tiempo permitido, lo que derivó además en una multa de 110 mil soles.

Aunque la empresa asumió la sanción, el episodio reavivó críticas sobre el uso del recinto para actividades ajenas al deporte. Panelistas de Exitosa Deportes ya habían cuestionado anteriormente la falta de mantenimiento y la aparente prioridad que distintas gestiones del IPD dieron a espectáculos musicales por encima de la práctica deportiva.

En respuesta a las críticas, el presidente del IPD aseguró que para el resto de este 2026 no se volvería a alquilar el complejo para más conciertos, a excepción de los que ya tienen un contrato firmado. Esta medida busca recuperar la confianza de la hinchada y garantizar que el recinto se mantenga en condiciones óptimas para la actividad deportiva.

La reapertura del Nacional no solo significa el regreso de partidos y torneos, sino también un giro en la política de gestión del recinto. La decisión de excluir conciertos durante este año refleja un intento de corregir errores pasados y de responder a las críticas sobre el abandono del deporte.

Sin embargo, el reto será sostener esa prioridad en el tiempo y asegurar que el estadio reciba el mantenimiento adecuado para estar a la altura de las exigencias internacionales.

El Estadio Nacional reabre con la promesa de ser nuevamente la casa del fútbol peruano y de los grandes eventos deportivos. Tras un cierre marcado por la polémica y las críticas, el IPD busca recuperar la esencia del recinto y dejar atrás la imagen de un escenario más asociado a conciertos que al deporte.