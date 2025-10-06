Paro de transportistas: Línea 1 del Metro opera con normalidad, pero con alta afluencia de pasajeros

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el paro convocado por un sector de transportistas en Lima y Callao, la Línea 1 del Metro de Lima se convirtió en la alternativa más usada por miles de pasajeros. Aunque el servicio opera con normalidad, desde muy temprano se registró una alta afluencia en sus estaciones.

Línea 1 del Metro presenta alta afluencia de pasajeros

Desde las primeras horas de la mañana de este lunes 6 de octubre, las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima lucieron más llenas de lo habitual.

La empresa concesionaria informó que el servicio se mantiene operativo en sus 26 estaciones, pero reconoció que la demanda ha sido mayor debido a la paralización de un sector de transportistas.

"El servicio se brinda con normalidad en cada una de las 26 estaciones. Sin embargo, debido al paro de transportistas estamos presentando una alta demanda en el servicio", comunicó la empresa a través de sus redes sociales.

Asimismo, pidió a los usuarios mantener la calma, seguir las indicaciones del personal en estaciones y tomar precauciones al momento de viajar, con el fin de evitar aglomeraciones o incidentes.

"Pedimos a nuestros pasajeros que tomen sus precauciones y sigan las indicaciones del personal en las estaciones para mantener el orden. Agradecemos su colaboración y comprensión", añadió la empresa en su comunicado.

A pesar del intenso movimiento, los trenes circularon con normalidad y el servicio no presentó interrupciones. Los usuarios agradecieron que la Línea 1 se mantenga activa, ya que muchos no contaban con otra alternativa de transporte.

Línea 1 del Metro opera con normalidad, pero con alta afluencia de pasajeros

Colectivos informales aprovechan el paro

Mientras los pasajeros enfrentan las consecuencias del paro de transportistas, los colectivos informales aprovechan la situación y operan abiertamente, incluso frente a los agentes de la Policía Nacional, ofreciendo pasajes con tarifas que duplican o hasta triplican el precio habitual.

La escasez de unidades ha llevado a los pasajeros a tomar solo dos opciones: subir a las minivanes aunque vayan repletas, muchas veces colgando de las puertas abiertas, o esperar pacientemente la llegada de un bus.

Así, en un día complicado para el transporte público por el paro de transportistas en Lima y Callao, la Línea 1 del Metro cumplió un papel clave al mantener su servicio operativo. Con 26 estaciones funcionando con normalidad, se registró una masiva asistencia de pasajeros que confiaron en este sistema para desplazarse por la ciudad.