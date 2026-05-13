Callao: Vecinos detienen a presuntas secuestradoras luego que intentaran raptar a un niño

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En el asentamiento humano Sarita Colonia, la unión vecinal impidió el secuestro de un menor de diez años este último martes. La comunidad del Callao logró detener a dos sospechosas tras una angustiante persecución, evidenciando la vulnerabilidad infantil frente a la delincuencia en zonas escolares.

Pánico en las calles del Callao

Según TV Perú, el incidente se produjo cuando el niño salió de su hogar para realizar compras escolares. En ese momento, una mujer descendió de un mototaxi e intentó llevárselo por la fuerza. La víctima reaccionó con valentía al aferrarse a una reja metálica mientras pedía auxilio a gritos.

Dos vecinas escucharon los lamentos y acudieron de inmediato para rescatar al pequeño. Mientras una forcejeaba con la presunta secuestradora, la conductora del vehículo instaba a su cómplice a escapar rápidamente. Gracias a la resistencia ciudadana, el niño fue puesto a buen recaudo entre lágrimas.

"Mi nieto estaba regresando cuando esta mujer lo agarró y le decía: 'Vamos, yo te voy a llevar a tu casa'", declaró la abuela.

La abuela relató que las vecinas lograron jalar al menor porque la mujer se negaba a soltarlo. Tras el rescate, el niño identificó plenamente a las involucradas cuando su familiar salió a buscarlo por las calles del barrio, permitiendo que la turba retuviera a las implicadas.

Indignación por la demora policial

La captura de las sospechosas se realizó bajo una tensa espera de más de media hora. Los testigos afirmaron que las mujeres intentaron huir en repetidas ocasiones antes de que llegara el patrullero. La indignación creció cuando otras familias denunciaron casos similares ocurridos recientemente en la zona.

Una pobladora reveló que su sobrina de once años sufrió un intento de rapto bajo el mismo modus operandi. Las investigaciones sugieren que estas mujeres operan en horarios de salida escolar, aprovechando la poca vigilancia. Los residentes denunciaron que inicialmente hubo trabas para asentar la denuncia.

"Si no se hubiera hecho viral lo de mi nieto, aquí no hacían nada y las liberaban", indicó.

La falta de patrullaje preventivo en el Callao ha obligado a los padres a organizarse solos. El traslado de las detenidas al médico legista estuvo marcado por reclamos y supuestos excesos de los agentes. La comunidad exige que se dicte prisión preventiva para las acusadas de inmediato.

Actualmente, las autoridades analizan los videos grabados por los testigos como prueba fundamental del delito cometido. El éxito del rescate vecinal en Sarita Colonia resalta la importancia de la vigilancia colectiva. Los vecinos prometen mantenerse alertas para evitar el secuestro de un menor de 10 años nuevamente.