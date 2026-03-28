Alcalde de Magdalena demandará a la MML para devolver dinero de multas irregulares a vecinos

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Magdalena y su alcalde, Francis Allison, celebraron que la Municipalidad Metropolitana de Lima decidiera anular todas las multas vehiculares que se impusieron a sus vecinos presuntamente de manera irregular. Como se recuerda, el mencionado distrito entabló una batalla contra el municipio capitalino que dio que hablar en las últimas semanas.

De acuerdo a su parecer, la comuna limeña instaló sin permiso alguno cámaras y dispositivos que impusieron cientos de infracciones vehiculares a los residente de Magdalena. Por ello, los vecinos alzar su voz de protesta hasta que finalmente se anunció la anulación de todas estas papeletas.

Exigirán la devolución del dinero a vecinos de Magdalena

Sin embargo, esta medida no es suficiente para Francis Allison quien utilizó sus redes sociales para celebrar esta primera medida, sino también para anunciar que continuará en su lucha respecto al tema.

Esta vez, el burgomaestre anunció que presentará una demanda judicial contra la Municipalidad de Lima y el Servicio de Administración Tributaria buscando que se le devuelva el dinero pagado por sus vecinos frente a estas papeletas.

Lima tuvo que anular las 56,040 fotopapeletas irregulares que impuso en Magdalena. Lo logramos, pero es necesario decirle la verdad completa a la ciudadanía. En la reunión que sostuvimos en el MTC el 13 de marzo, Lima se resistió por más de una hora a dejar sin efecto las multas,... — Francis Allison (@FrancisAllisonO) March 28, 2026

"Hemos ganamos esta batalla, ahora toca la siguiente: que les devuelvan el dinero a quienes ya pagaron. Por ello, presentaremos una demanda judicial contra la Municipalidad de Lima y el SAT, para que cumplan con la respectiva devolución. Seguiremos adelante con todas las acciones necesarias para asegurar que ningún ciudadano sea perjudicado", indicó.

La Municipalidad de Lima se negó

En la primera parte de su publicación, el burgomaestre acusó a la Municipalidad Metropolitana de Lima de negarse en todo momento a anular las infracciones exigidas por Magdalena. Según indicó, esto se dio el pasado 13 de marzo cuando se reunieron en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Allison aseguró que luego de insistir y mantenerse firme en su postura, la comuna limeña tuvo que ceder ante el pedido, lo cual dio a conocer a través de sus plataformas oficiales.

"En la reunión que sostuvimos en el MTC el 13 de marzo, Lima se resistió por más de una hora a dejar sin efecto las multas, por lo que tuvimos que pelear por los derechos de los ciudadanos y, luego de un largo debate y de demostrar las serias irregularidades cometidas por dicha entidad, tuvieron que retroceder, lo que hice público colgando un video en mis redes sociales ese mismo día", añadió.

En resumen, Francis Allison, alcalde de Magdalena, anunció que presentarán una demanda judicial contra la Municipalidad de Lima y el SAT exigiendo que se devuelva el dinero a sus vecinos que ya habían pagado las multas impuestas en los últimos meses.