Gobierno decreta emergencia sanitaria por riesgo elevado de tos ferina y otras enfermedades respiratorias en Loreto

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno declaró en emergencia sanitaria por 90 días calendario a la provincia de Loreto por riesgo elevado de tos ferina y otras enfermedades respiratorias, tal como lo anunció en la previa el presidente José María Balcázar, desde la ciudad del oriente peruano.

Es importante mencionar que, el dispositivo que impulsa el Ministerio de Salud (Minsa) para enfrentar a una de las principales necesidades sanitarias de la región amazónica, se enmarca en el Decreto Supremo N.º 007-2026-SA, publicado este jueves 14 de mayo en el Diario Oficial El Peruano.

Situación en la enfermedad en Loreto

Pese a las acciones realizadas por la Red de Salud Loreto Nauta, entre las que se incluye el despliegue de brigadas integrales de atención, intensificación de vacunación y búsqueda activa comunitaria, la respuesta ha sido insuficiente para controlar el riesgo elevado por brote de tos ferina y otras enfermedades respiratorias, situación que se refleja en la persistencia de trasmisión activa e incremento continuo de casos.

En ese sentido, el Gobierno Regional de Loreto solicitó la declaratoria de emergencia sanitaria, tomando en cuenta el reciente informe del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades, el cual señala que: el grupo de edad más afectado por la tos ferina es el de 5 a 11 años (representa el 45.16 % de los casos reportados).

Del mismo modo, el índice de riesgo calculado para el departamento de Loreto es de 2.29, mientras que el distrito de Urarinas es de 1.64, lo que sugiere la necesidad urgente de fortalecer las campañas de vacunación y las medidas de prevención del Minsa.

Asimismo, en la provincia de Loreto, se han identificado distritos con elevada carga de tos ferina en menores de cinco años; por ejemplo, el Tigre presenta la mayor razón de episodios de índice de riesgo alto, mientras que Nauta concentra la mayor razón de episodios de neumonía.

Acciones a realizar

De acuerdo con lo señalado en el decreto supremo, la Dirección Regional de Salud Loreto deberá realizar las acciones inmediatas para enfrentar la emergencia sanitaria, conforme a lo desarrollado en el Plan de Acción, y de la contratación de bienes y servicios (conforme a listado) que se requieran para garantizar el servicio público de salud.

En ese sentido, las contrataciones que se realicen deben destinarse exclusivamente para los fines que establece la norma, bajo responsabilidad. Asimismo, los saldos de los recursos resultantes de la contratación de bienes y servicios, pueden ser utilizados dentro del plazo de la declaratoria de emergencia para contratar los bienes y servicios del mismo listado, siempre y cuando no se hayan podido completar las cantidades requeridas.

Concluida la declaratoria de emergencia sanitaria, la entidad interviniente deberá informar las actividades y recursos ejecutados en el marco del Plan de Acción, así como sobre los resultados alcanzados.

La implementación de lo establecido en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, conforme a las leyes anuales de presupuesto.

Finalmente, el dispositivo es refrendado por el presidente José María Balcázar y el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero.