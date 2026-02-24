Alejandro Sanz y Stephanie Cayo tendrían un romance: Ella lo acompaña en su gira musical

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo serían la nueva pareja de moda o, al menos, estarían saliendo románticamente, según Magaly TV, la firme. El cantante español y la actriz peruana han sido captados juntos en más de una oportunidad en los últimos días, y todo parece indicar que ella lo estaría acompañando en su gira por Latinoamérica.

¿Alejandro y Stephanie tienen un romance?

El reportaje de Magaly TV, la firme mostró imágenes del concierto de Alejandro Sanz en Colombia, grabadas por Stephanie desde un ángulo privilegiado detrás del escenario. La modelo peruana estaba al costado del escenario, en una zona donde normalmente solo está el equipo de producción o personas muy allegadas al artista.

Stephanie también se tomó fotos con los artistas invitados al concierto de Alejandro e incluso ambos aparecen juntos en una imagen donde él se luce muy cariñoso, tomándola por la cintura. La historia se repitió en Guayaquil, donde Stephanie también estuvo detrás del escenario.

Incluso, al terminar el concierto, Alejandro va corriendo donde la actriz y la toma de la mano para estar juntos en backstage. Cabe resaltar que los coqueteos entre ambos no son recientes, ya que empezaron a seguirse en Instagram hace un tiempo y Alejandro le envió un mensaje por Año Nuevo a Stephanie.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones respecto a un posible romance. Alejandro llegará a Lima en los próximos días para ofrecer un concierto y, posiblemente, sea acompañado por Stephanie Cayo, quien ha estado junto a él en las últimas semanas.

El pasado sentimental de Stephanie y Alejandro

En los últimos años, Alejandro Sanz ha estado en el centro de atención por sus relaciones sentimentales. Tras su separación de Raquel Perera, madre de sus hijos, el cantante español fue vinculado con la artista cubana Rachel Valdés, con quien mantuvo una relación pública que terminó en medio de rumores.

Por su parte, Stephanie Cayo también ha vivido romances mediáticos. La actriz peruana estuvo casada con el empresario Chad Campbell, pero se separaron en 2021. Luego fue relacionada con el actor Maxi Iglesias y más adelante confirmó su relación con el actor español Kerem Bürsin.

Es así que, tanto Alejandro como Stephanie han atravesado rupturas y nuevas ilusiones en los últimos años. Hoy, sus nombres vuelven a coincidir en titulares, despertando curiosidad entre sus seguidores, quienes están atentos a cada aparición pública para descubrir si esta vez el amor vuelve a tocar sus puertas.