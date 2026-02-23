Magaly revela la identidad del padre del bebé de Darinka Ramírez: ¿Quién es y a qué se dedica?

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez anunció que estaba en la dulce espera en diciembre de 2025 y, hasta ahora, la identidad de su novio y padre de su segunda hija era un misterio. Sin embargo, Magaly Medina utilizó la más reciente edición de su programa para revelar de quién se trata y cómo se robó el corazón de la influencer.

¿Quién es el novio de Darinka Ramírez?

El hombre que se robó el corazón de Darinka responde al nombre de Sebastián González Guevara, y la información fue confirmada por la misma influencer, quien además dijo que a él no le gustan las cámaras.

Las cámaras de Magaly TV, la firme captaron a la pareja la tarde del último viernes, mientras se mudaban a un departamento en San Isidro. Además, la modelo maneja una camioneta que está a nombre de la empresa de Sebastián González.

Según informaron, el hombre tiene registrada una empresa bajo el nombre de Sebalif S.A.C., dedicada al rubro de servicios generales (construcción, remodelación, venta de productos de ferretería, limpieza, uniformes, plástico, etc.). Cabe resaltar que en las redes sociales de la empresa hay poco movimiento.

Según sus redes sociales, Sebastián es originario de Iquitos y estudió en la Universidad Científica del Perú. Además, en 2025 hizo varios viajes a Colombia, permaneciendo varios meses allí y, coincidentemente, Darinka también viajó a Colombia en las mismas fechas.

Darinka se emociona por el apoyo de su novio

Darinka Ramírez no pudo evitar romper en llanto durante la entrevista que tuvo hace unos días en 'Magaly TV, la firme', ya que recordó el gran apoyo que representa su actual pareja en medio de la demanda que Jefferson Farfán le ha interpuesto por la tenencia de su pequeña hija de tres años.

Durante la entrevista, Magaly y la Dra. Karla Viso hicieron hincapié en que muchos hombres solicitan la tenencia compartida al sentirse celosos cuando su expareja inicia una nueva relación y esta persona tiende a asumir una figura paterna con los hijos que la mujer haya tenido anteriormente.

En ese sentido, Darinka intervino para contar que cuando su actual pareja se enteró de la demanda que le interpuso Jefferson Farfán, la apoyó incondicionalmente y hasta se mostró dispuesto a afrontar procesos legales para que ella esté tranquila.

"Algo que me encantó es que el día que yo me enteré estaba en shock y hasta me puse a llorar del miedo. Él me dijo: 'Tranquila, que si hay que afrontar juicios legales y si él quiere mover el dinero como lo hace, siempre lo vamos a tener que hacer'", dijo entre lágrimas.

De esta manera, la revelación puso fin a las especulaciones sobre la identidad de la pareja de Darinka Ramírez. Aunque él prefiere mantenerse alejado de las cámaras, ambos ya no ocultan su relación y atraviesan una nueva etapa juntos, marcada por la llegada de su segunda hija.