17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado domingo 16 de noviembre, dos hermanos fueron atropellados alrededor de las 6:00 a. m. en el distrito de Santiago de Surco. A raíz del accidente, uno de ellos permanece internado UCI (en la Unidad de Cuidados Intensivos). Su madre, Nelly P. Porras, declaró para Exitosa, donde relató cómo ocurrieron los hechos, exigió justicia y pidió que las autoridades agilicen las investigaciones para esclarecer el caso.

El atropello a su hijo ciclista

La madre relata cómo habría ocurrido el atropello de su hijo mientras realizaba su habitual recorrido en bicicleta y terminó impactando contra el parabrisas del vehículo.

"Mi hijo salió a hacer ruta porque es ciclista, la señora que manejaba (Nohely Gonzáles) se da vuelta, no le da pase a mi hijo y mi hijo sale volando de la bicicleta. Impacta el parabrisas del carro", afirmó.

La agresión y la falta de auxilio

La señora Nelly P. Porras denuncia que la conductora y su esposo habrían agredido a su hijo tras el accidente, en lugar de brindarle auxilio inmediato.

"Ella se baja del carro y empieza a pegarle. El esposo que estaba durmiendo, se despierta y comienza a pegarle también, estaban ebrios los dos. No le dio ninguna esperanza a mi hijo, le exigió un pago, eran las 6 de la mañana", indicó.

El segundo choque y las graves lesiones

Además, asegura que el hermano de la víctima también fue atropellado cuando intentaba auxiliarlo con su mototaxi y detalla las graves lesiones que mantienen al que montaba la bicicleta en UCI.

"Una señora le dijo que pida auxilio, llama a su hermano y él va a ayudarlo con una mototaxi. Como vio que estaban ebrios, no quiso meterse con ellos y quiso auxiliar a su hermano que estaba sangrando. El señor exigía el pago por el parabrisas, y los volvió a chocar, esta vez con ambos dentro de la mototaxi. Este choque pudo matar a los dos. Mi hijo Saúl está en UCI, tiene rota la clavícula y perforados los pulmones, se le dificulta respirar", detalló.

Exige justicia y denuncia presuntas irregularidades

Finalmente, exige justicia y cuestiona que la conductora no figure en la denuncia ni se le haya practicado el examen de dosaje etílico.

"Quiero justicia. No tenemos nada de los papeles, pero el abogado de este señor, que se llama Jonathan Mogrovejo, está avanzando todo para que salga limpio. Atropelló a mis dos hijos. La esposa que maneja no está en la denuncia, no sacó su estado etílico", sostuvo.

La señora, Nelly P. Porras pidió que las autoridades intervengan y esclarezcan lo ocurrido, pues considera que existen irregularidades en el proceso de denuncia contra los responsables. Asimismo, espera que se tomen las medidas correspondientes para que el caso no quede impune y su hijo pueda recibir la atención necesaria durante su recuperación.