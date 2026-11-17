17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La aerolínea española de bajo costo Plus Ultra dejó sin efecto, desde este martes 17 de noviembre, sus vuelos desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hacia Madrid y Buenos Aires. La medida se produce en medio de una reestructuración financiera y operativa de la compañía.

La suspensión también alcanza la ruta desde el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. Hasta el momento, Plus Ultra no precisó cuántos pasajeros resultaron afectados ni estableció una fecha para reanudar sus operaciones.

Motivos de la suspensión

La empresa explicó que la decisión responde a "razones financieras y operativas", en un contexto de aumento de los costos operativos, especialmente del combustible. Plus Ultra señaló que busca fortalecer su estructura financiera y garantizar la continuidad de sus actividades.

La aerolínea atraviesa dificultades de liquidez y mantiene negociaciones con sus acreedores. Además, anunció su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo en su sede de Madrid, donde cuenta con 679 trabajadores.

¿Qué deben hacer los pasajeros?

Plus Ultra comunicará las cancelaciones a los pasajeros mediante correos electrónicos. Quienes adquirieron sus boletos a través de agencias de viajes deberán realizar sus reclamos ante la agencia emisora, mientras que quienes compraron directamente con la aerolínea deberán usar su portal oficial de reclamaciones.

Para consultas, la compañía habilitó el correo [email protected] . La empresa indicó que priorizará los casos de viajes más cercanos, aunque no definió un cronograma específico para los reembolsos.

Recortes previos de la aerolínea

La suspensión se suma a una serie de reducciones operativas de Plus Ultra. A inicios de octubre, la aerolínea redujo de cinco a dos sus frecuencias semanales entre Madrid y Buenos Aires, lo que provocó reprogramaciones y reclamos de pasajeros.

La compañía también había suspendido sus operaciones hacia Colombia. Tras los nuevos recortes, Venezuela se mantiene como su principal mercado de vuelos regulares en Latinoamérica, mientras que sus servicios chárter continúan operando.