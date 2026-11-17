17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima podría afrontar uno de sus veranos más calurosos debido a las condiciones asociadas al fenómeno El Niño. El ingeniero Matt Nieto, especialista en Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), advirtió que las temperaturas registradas durante noviembre evidencian un escenario inusual para esta época del año y anticipó que el calor podría intensificarse durante los próximos meses.

En diálogo con Exitosa, el especialista precisó que el último 16 de noviembre la capital alcanzó temperaturas de aproximadamente 32 °C en Lima Este y hasta 33 °C en una estación meteorológica ubicada en Carabayllo. Estos valores, que normalmente se presentan durante los meses más cálidos, ya se están registrando antes del inicio del verano.

Nieto explicó que el calentamiento del mar peruano está favoreciendo estas condiciones y advirtió que enero y febrero podrían traer temperaturas incluso superiores a los registros habituales.

🔴🔵#MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | En diálogo con Exitosa, el ingeniero Matt Nieto, especialista en Meteorología del Senamhi, explicó que el último 16 de noviembre Lima alcanzó temperaturas de hasta 33 °C y advirtió que la sensación térmica podría superar los 35 °C durante el verano. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 17, 2026

Lima podría superar récords históricos de temperatura en enero y febrero

Durante la entrevista, el especialista del Senamhi recordó que los valores cercanos a los 32 °C suelen presentarse principalmente entre enero, febrero y marzo, debido a que corresponden a los meses más cálidos del año. Sin embargo, sostuvo que el actual contexto climático podría modificar ese comportamiento.

"Normalmente las temperaturas de estos valores alrededor de los 32° suelen presentarse enero, febrero y también en marz o, tomando en cuenta que son los meses más cálidos del año, pero no estamos en un año normal, estamos eventualmente también en un contexto del niño, el mar peruano está tan sobrecalentado que ya sus efectos se hacen sentir no solamente de manera puntual, sino de manera sostenida", explicó.

Asimismo, advirtió que existe la posibilidad de superar los récords absolutos de temperatura durante los primeros meses de 2027.

"Hay que recordar que el récord de temperatura es aproximadamente 35° , pero en este contexto del niño de máxima, con la máxima magnitud, o sea el niño postero de magnitud extraordinaria, es posible que en algunos días puntuales podamos superar estos récords", agregó.

🌡 #Ahora #Minam #Senamhi | En Lima Metropolitana se registran temperaturas próximas a los 30 °C. Asimismo, la sensación térmica en los distritos alejados del mar se acerca a los 34 °C. 📲 https://t.co/d3uB9wI1vE #CuidaTuPiel https://t.co/OYVO0EDzkV — Senamhi (@Senamhiperu) November 16, 2026

Sensación térmica podría superar los 35 °C durante el verano

Consultado por la posibilidad de que Lima alcance sensaciones térmicas cercanas a los 40 °C, Matt Nieto aclaró que las temperaturas reportadas por las estaciones meteorológicas corresponden a mediciones realizadas bajo sombra.

"De momento las temperaturas que también venimos mencionando, las temperaturas de ayer 32° y 33°, si bien es cierto, son temperaturas registradas bajo sombra , ¿no? Porque las estaciones, estos termómetros que tiene el Senamhi están dentro de unas casetas, de un abrigo, ¿no? Por lo tanto son temperaturas efectivamente bajo sombra", precisó.

El especialista explicó que la sensación térmica puede incrementarse dependiendo de factores como el tipo de suelo y la exposición directa a la radiación solar.

"Pero es importante mencionar, que la sensación térmica puede ser mucho mayor, porque va a depender de otros factores, ¿no? En qué tipo de suelo nos encontramos, si nos encontramos también expuesto directamente a la radiación solar, pues esta sensación puede ser de 2 a 3 grados más, ¿no? Y es probable que hacia el verano podemos tener sensación térmica que supere los 35 grados de forma normal debido al contexto también del Niño costero", indicó.

Finalmente, Nieto recordó que Lima no suele experimentar temperaturas tan elevadas como las que se registran habitualmente en el norte peruano. Por ello, advirtió que el próximo verano podría representar un escenario especialmente inusual para los habitantes de la capital.