17/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jesús Barco ha remecido la farándula peruana tras compartir un preocupante mensaje en sus relaciones, dejando entrever una complicada situación que estaría atravesando Melissa Klug. ¿Qué le pasó a la mamá de Samahara Lobatón?

Mensaje de Jesús Barco sobre Melissa Klug

Melissa Klug y Jesús Barco, con seis años de relación, vuelven a remecer la industria del entretenimiento peruano, y esta vez no por algún problema relacionado a su amor, sino a una reciente publicación en las redes sociales del deportista que ha dejado a más de uno de sus seguidores sorprendidos.

Pues bien, el futbolista no dudó en dedicarle un gol a la 'Blanca de Chucuito' con un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, más allá de celebrar su desempeño deportivo, Barco aprovechó la ocasión para enviarle unas sentidas palabras a la madre de su hija.

"Este gol es para ti, por todo lo que estás pasando, no es un buen momento pero Dios tiene el control de todo y siempre estaré a tu lado", expresó en un inicio el futbolista, dejando en claro, que a pesar de los problemas que le ponga la vida a Melissa, él siempre estará a su lado apoyándola en cada momento.

¿Qué le pasó a Melissa Klug? Inesperada publicación

La dedicatoria despertó curiosidad entre los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse qué estaría sucediendo con la empresaria. Aunque Jesús Barco no brindó detalles sobre el motivo de su preocupación, dejó claro que busca acompañarla durante esta etapa difícil.

Pues bien, en su mensaje, el deportista destacó la admiración que siente por Melissa Klug, por siempre salir adelante pese a las adversidades que encuentre en el camino.

"Te admiro, te amo mucho y siempre estaré a tu lado apoyándote", acotó el deportista de 29 años de edad. Pero eso no fue todo, ya que la propia Melissa reaccionó a la dedicatoria y dejó una respuesta que aumentó la expectativa de sus seguidores.

Mensaje de Jesús Barco sobre Melissa Klug.

Melissa Klug responde mensaje de Jesús Barco

Tras conocer el mensaje de su pareja, Melissa Klug no tardó en pronunciarse. La mamá de Samahara Lobatón decidió compartir la dedicatoria de su pareja, en sus propias redes sociales y responderle con unas palabras de agradecimiento.

"Gracias mi amor, gracias por estar siempre en mis peores momentos, sé que con la gracia de Dios pasará muy pronto", expresó la empresaria acompañado de un emoji de corazón blanco.

Su respuesta llamó especialmente la atención porque confirmó que atraviesa una situación complicada. Sin embargo, no explicó si se trata de un problema familiar, emocional o relacionado con su salud, manteniendo todos los detalles en total reserva.

Es así como Jesús Barco y Melissa Klug vuelven a captar la atención de sus seguidores. El futbolista lanzó un mensaje que dejó entrever que la madre de su hija atravesaría una complicada situación.