17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la estrategia Minsa Móvil, realizará una campaña integral de salud desde el 18 al 20 de noviembre. La iniciativa busca garantizar una atención oportuna a los ciudadanos, mediante servicios médicos gratuitos de atención especializada en once especialidades.

Campaña de salud gratuita, ¿en donde será?

Según informó la institución en sus canales oficiales, la jornada se desarrollará en el Centro de Salud Paucartambo, en la región Cusco y comenzará desde este miércoles 18 de noviembre a partir de las 8:00 de la mañana.

Entre los servicios disponibles figuran:

Pediatría

Geriatría

Obstetricia

Neumología

Odontología

Endocrinología.

También se ofrecerán consultas de medicina interna y medicina familiar, además de ecografías, inmunizaciones y tamizajes para VIH y sífilis.

🩺¡Atención especializada y gratuita en Paucartambo! El #Minsa, a través de #MinsaMóvil, brindará tres días de campaña integral en Cusco, con el objetivo de garantizar una atención oportuna a los vecinos de la zona y comunidades aledañas. 🏥 Servicios: 11 especialidades médicas sin costo 📍 Lugar: Centro de Salud Paucartambo 📅 Fecha: Del 18 al 20 de noviembre ⏰ Hora: A partir de las 8:00 a. m. ¡Te esperamos con tu documento de identidad! 🪪 #PerúResponde Lee también Accidente en Magdalena: camión de reciclaje vuelca en la Costa Verde y deja un muerto y dos heridos November 17, 2026

La intervención permitirá que niños, adultos mayores, gestantes y otros pobladores accedan a distintas prestaciones de salud en un mismo establecimiento. De esta manera, el Minsa busca acercar la atención médica a los habitantes de Paucartambo y de las localidades aledañas, facilitando el acceso a evaluaciones y servicios especializados.

Dicha campaña se desarrollará durante tres días consecutivos, desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de noviembre . El horario anunciado para el inicio de la jornada será desde las 8:00 a. m. y la atención será por orden de llegada, según el nivel de prioridad de la población que asista.

¿Cualés son los requisitos para acceder a la campaña gratuita?

Como requisito para recibir los servicios especializados que se brindarán en la región de Cusco, el Ministerio de Salud recordó a los asistentes que deben acudir con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

En ese sentido, el ministerio invitó a los vecinos a participar de esta jornada y aprovechar los servicios gratuitos disponibles durante las fechas programadas que serán de manera consecutiva para ampliar la capacidad de atención. Asimismo, se recomienda a los interesados acudir con anticipación y llevar su documento de identidad para facilitar el proceso.

La campaña representa una oportunidad para que la población de Paucartambo reciba orientación, evaluaciones y atención en diversas áreas de salud sin realizar pagos. La convocatoria comprende también a las comunidades cercanas, que podrán acercarse al establecimiento durante los tres días de actividad.

Finalmente, el Minsa anunció la campaña gratuita que se desarrollará durante tres días consecutivos en los que la población podrá acceder a distintos servicios especializado de salud solo portando su DNI para el acceso a la jornada establecida.