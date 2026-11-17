17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno anunció la reformulación del reglamento de la Ley del Teletrabajo con el objetivo de precisar qué actividades pueden desarrollarse bajo esta modalidad y cuáles requieren la presencia física de los trabajadores.

Ministerio de Trabajo anuncia reformulación de la Ley del Trabajo

La medida busca fortalecer la atención al ciudadano y garantizar que los servicios públicos se brinden de manera oportuna. Así lo informó el ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien explicó que la propuesta responde a la necesidad de modernizar el Estado y corregir las dificultades generadas por el exceso de labores virtuales.

Mediante una comunicación, el titular del sector señaló que una de las prioridades de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori es fortalecer y modernizar la administración pública.

En ese contexto, cuestionó que determinadas instituciones hayan incrementado considerablemente la cantidad de trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo, situación que, según indicó, habría ocasionado problemas en la prestación de servicios y la atención a los ciudadanos.

"Desde un principio, uno de los objetivos del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori fue fortalecer y modernizar el Estado. Esto porque, entre otras cosas, ocurría un exceso de labores virtuales, como por ejemplo aquellas vinculadas al teletrabajo, que hicieron que en algunas empresas se llegara a tener un 40 % del total de trabajadores bajo esta modalidad", manifestó.

También, el ministro agregó que esta situación también se repetía en otras entidades estatales, lo que generaba dificultades para garantizar una atención adecuada a la población. Por ello, sostuvo que el Ministerio de Trabajo decidió modificar el reglamento vigente para establecer con mayor claridad las funciones que pueden realizarse de manera remota.

Ordenamos el teletrabajo en el Estado para garantizar una mejor atención al ciudadano 🇵🇪 ✅ El ministro Juan Sheput anunció la reformulación del reglamento de la Ley del Teletrabajo para definir qué puestos requieren presencialidad y asegurar servicios públicos oportunos. 🔎 Conoce la propuesta en nuestro portal web y envía tus aportes hasta el 26 de noviembre a: 📩 [email protected] — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) November 17, 2026

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