Adulto mayor muere tras ser atropellado por miniván en la Carretera Central: conductor se dio a la fuga

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un adulto mayor de 67 años murió tras ser atropellado por una miniván en el kilómetro ocho de la Carretera Central, en Ate. El conductor, que habría circulado a excesiva velocidad, no se detuvo para auxiliar a la víctima y escapó del lugar. La familia exige que atrapen al conductor sea capturado lo antes posible y pague ante la justicia.

Adulto mayor muere atropellado

El lamentable accidente ocurrió cerca de las 11 de la noche del domingo 6 de septiembre, cuando Melchor Lauras regresaba a su vivienda. Según testigos, una miniván transitaba por la zona a excesiva velocidad y terminó impactando al adulto mayor, quien quedó tendido en plena vía tras el fuerte choque.

Uno de los hijos mayores de la víctima conversó con Exitosa y contó que se enteró del accidente aproximadamente una hora después de ocurrido. El familiar explicó que Melchor había salido y se encontraba retornando a su domicilio cuando fue embestido por el vehículo, cuyo conductor abandonó rápidamente la escena.

"Él había salido, eso es lo que me comenta, porque yo vivo lejos, me han llamado después de una hora, porque al parecer lo ha atropellado un carro y se dio a la fuga (...) Pido justicia que aparezca el chofer y asuma las consecuencias", exigió el deudo.

Tras conocer la tragedia, los demás hijos de Melchor Lauras llegaron hasta el lugar y protagonizaron desgarradoras escenas de dolor al encontrar a su padre sin vida. Mientras tanto, efectivos de la Policía Nacional y peritos de Criminalística acudieron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

🔴🔵 Adulto mayor muere atropellado en la Carretera Central, en Ate. Su hijo exige justicia y denuncia que el responsable huyó tras el fatal accidente.



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Los agentes cercaron el área y comenzaron a recoger evidencias que permitan identificar y ubicar al responsable. Según los testigos, la placa de la miniván que habría atropellado al adulto mayor pudo ser registrada, información que ahora será clave para las investigaciones y para determinar quién conducía el vehículo.

De acuerdo con información de la SUNARP, el vehículo estaría registrado a nombre de Rubén Lauri Alanea. La Policía deberá determinar si esta persona se encontraba al volante al momento del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte del adulto mayor.

De esta manera, este caso vuelve a poner en evidencia la importancia de reforzar la seguridad vial en las autopistas. Respetar los límites de velocidad, mantener la atención al volante y auxiliar a las víctimas de un accidente son acciones fundamentales para evitar tragedias y garantizar vías más seguras para conductores, peatones y demás usuarios.