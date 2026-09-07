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Equipos fueron enviados ayer

Trujillo: Penal "El Milagro" sin presencia militar, pese a ser declarado en emergencia por el Gobierno

Pese a que fuera declarado en emergencia por el Gobierno, un equipo de Exitosa pudo corroborar este lunes 7 de septiembre, la nula presencia militar-policial en los exteriores del penal "El Milagro" en Trujillo.

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 07/09/2026

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Pese a haber sido declarado en emergencia por el Gobierno, el penal Trujillo Varones, conocido como "El Milagro", amaneció sin presencia militar y policial, este lunes 7 de septiembre. Un equipo de Exitosa pudo constatar esta situación, en medio de la grave crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa la región La Libertad.

Según el Decreto Supremo N.º 128-2026-PCM publicado el sábado 5 de septiembre, las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía Nacional del Perú en el control y protección del perímetro exterior de los establecimientos penitenciarios, hasta un radio de 200 metros. La medida alcanza al mencionado penal, así como a Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro y Ancón I

Situación sigue siendo la misma en Trujillo

Nuestro equipo llegó al promediar las 7:00 a. m. a los exteriores penal "El Milagro" y pudo visualizar la nula presencia de agentes del orden. Lo dispuesto por el Ejecutivo tiene una vigencia de 60 días calendario y en dicho plazo se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

Esta disposición busca hacerle frente a los actos delictivos que provienen desde los penales más peligrosos que tiene el país. La ciudad de Trujillo sufre constantes ataques criminales y extorsivos desde "El Milagro", donde se encuentra operando remanentes de la organización criminal "Los Pulpos".

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Cabe señalar que, el domingo 6 de septiembre, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, supervisó el envío de equipos de alta tecnología destinados a fortalecer los controles en el establecimiento penitenciario "El Milagro", entre los que figuran: sistemas de ondas milimétricas, un detector de metales y un sistema de inspección por rayos X para equipaje y paquetería

(Noticia en desarrollo...)

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