Explosión en Ate deja cuatro heridos y un detenido por presunta extorsión

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una explosión registrada en la calle Mariano Melgar, en Santa Clara, en el distrito de Ate, dejó cuatro personas heridas durante la madrugada.

Las primeras investigaciones de la División Policial Este 2 y de la comisaría local señalan que el artefacto detonó cerca de diversos negocios, entre ellos un local nocturno y dos hoteles.

Los afectados, que se encontraban cerca de la vía pública, sufrieron cortes y otras lesiones. Personal del Escuadrón Halcones los auxilió de inmediato y los trasladó al Hospital de Ate Vitarte, donde se encuentran estables, según la información disponible hasta la mañana de este lunes 17 de noviembre.

🔴🔵 Una explosión en Santa Clara, Ate, dejó cuatro heridos y un detenido acusado de colocar un artefacto explosivo. La Policía investiga si se trata de un caso de extorsión a un local nocturno y hoteles de la zona. Vecinos denuncian que la violencia se repite pese al estado de... pic.twitter.com/LckQl4MKNd — Exitosa Noticias (@exitosape) November 17, 2025

Un detenido tras persecución

Minutos después del estallido, agentes policiales iniciaron una persecución que terminó con la intervención de Melvin José Martínez Zampallo, de 23 años y de nacionalidad venezolana. El joven es señalado como quien habría dejado el artefacto explosivo. Los policías lo llevaron a la comisaría para continuar con las diligencias e identificar posibles cómplices.

Los residentes de la zona relataron a Exitosa que los hechos de violencia no son nuevos. Una vecina de 70 años afirmó que en las últimas semanas se han registrado peleas, detonaciones y disparos, sin una respuesta oportuna por parte de la Policía.

"Uno tiene que esconderse para no resultar herido", comentó, tras señalar que la tranquilidad del barrio se ha visto afectada por constantes disturbios.

Investigación apunta a un posible caso de extorsión

En el lugar estuvo presente el coronel Envicto Reboredo, jefe de la nueva División de Investigación de Extorsiones. Aunque no se brindaron detalles oficiales sobre su participación, las autoridades no descartan que la explosión esté vinculada a presuntos actos de extorsión dirigidos al local nocturno conocido como Calos y a los hoteles cercanos.

La Policía continúa en la zona realizando las pericias correspondientes para esclarecer si este ataque buscaba intimidar a los dueños de estos negocios.

Inseguridad en pleno estado de emergencia

Vecinos y autoridades locales cuestionaron que episodios de violencia continúen ocurriendo pese al estado de emergencia. Señalan que la presencia policial no ha sido suficiente para controlar actividades nocturnas que generan desorden y riesgos para quienes viven en los alrededores.

El incidente reaviva el debate sobre la eficacia de las medidas de seguridad implementadas y la urgencia de fortalecer las acciones contra la delincuencia organizada y la extorsión.