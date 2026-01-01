Arequipa: Joven motociclista pierde la vida tras impactar contra muro en La Joya

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Fatal suceso a inicio de año. En Arequipa, un joven motociclista perdió la vida tras impactar su vehículo menor contra un muro, en el distrito de La Joya. Según informes preliminares, el hombre se encontraba manejando en presunto estado de ebriedad.

Accidente vehicular

Una presunta irresponsabilidad vehicular habría sido la causante de este lamentable deceso registrado en este primer día del Año Nuevo 2026. El accidente de tránsito se registró en el distrito de La Joya en el departamento arequipeño.

El joven motociclista fue identificado como Luis Ernesto de 24 años quien se encontraba abordo de su motocicleta hasta que se estampó en contra de un muro en la zona del óvalo en el distrito de La Joya.

La tragedia ocurrió durante la madrugada de este jueves 1 de enero, en medio de las celebraciones por la llegada del año 2026. El impacto fue tal que generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto con miembros de seguridad ciudadana del distrito. De acuerdo a la información manejada por la institución policial, el muchacho habría manejado su motocicleta en exceso de velocidad.

Además, de acuerdo a la información brindada por los agentes policiales, el joven habría estado bajo los efectos de alcohol y manejado en presunto estado de ebriedad. Con ello, el hombre perdió el control de su vehículo menor tras impactar contra el muro.

Fue trasladado a hospital con vida

Tras el impacto, el joven fue auxiliado por transeúntes los cuales encontraron que el agraviado aún tenía signos vitales. De esta manera, fue trasladado hacia un centro de salud del Triunfo en el distrito de La Joya.

Una vez llegado hacia el establecimiento de salud encontraron que el joven había perdido la vida cuando arribó al hospital.

La autoridad policial se acercó hacia la zona para realizar el levantamiento del vehículo menor y rehabilitar el tránsito vehicular en la zona tras el choque del menor contra el muro.

Como se recuerda, manejar vehículos bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las principales causas de muerte de los accidentes de tránsito.

Con la llegada del Año Nuevo 2026, muchas personas celebran esta festividad sin considerar las consecuencias de manejar en estado de ebriedad. Por ello, se exhorta que se maneje con precaución.