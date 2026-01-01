Gobierno de Gabón disolvió a su selección de fútbol por pésimos resultados en Copa Africana

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mundo del fútbol ha iniciado el 2026 con una noticia que ha sorprendido a más de uno, luego de que el gobierno de Gabón disolviera a su selección nacional de fútbol por los pésimos resultados que obtuvo en la Copa Africana. Además, su estrella y capitán Pierre-Emerick Aubameyang, ha sido expulsado junto a otro jugador.

No ganó ni un solo partido

A través de un comunicado oficial compartido el jueves 1 de enero, el Ejecutivo de este país africano decidió disolver a su combinado absoluto por culminar la fase de grupos con un pleno de tres derrotas. Además, el delantero Pierre-Emerick Aubameyang y Bruno Ecuele Manga han sido separados de futuras convocatorias.

"El gobierno decide la disolución del personal técnico y la suspensión de la selección nacional hasta nuevo aviso de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang", reza la decisión del texto compartido por el Consejo de Ministros gabonés.

Y en Gabón, tras la pobre imagen de la selección en la Copa África, el Gobierno ha decidido:



▶️ Disolver a la selección de fútbol.

▶️ Suspender al staff técnico.

▶️ Expulsar a Pierre Emerick Aubameyang y Ecuele Manga. pic.twitter.com/9nGXRfgyvs — GRADA B pro (@GradaBpro) January 1, 2026

Finalmente convoca a los dirigentes de su Federación de Fútbol a manifestarse con respecto al desempeño que tuvo su representativo en el certamen continental. "El Gobierno pide a la Federación Gabonesa de Fútbol que asuma todas sus responsabilidades", cierra el comunicado.

En este contexto, el presidente de la República gabonesa, Brice Clotaire Oligui Nguema se pronunció. "Es una parte de la identidad nacional la que se ve debilitada. El equipo nacional pone de relieve dos problemas importantes que reflejan, en realidad, deficiencias estructurales persistentes. La falta de método y la dispersión de recursos" indicó.

Resultados de Gabón en la Copa Africana

La participación de las 'panteras' en el torneo que se realiza en Marruecos, inició el 24 de diciembre y culminó el día de ayer, tras obtener tres derrotas. Debutó frente a Camerún, cayendo por 1 a 0. En la segunda jornada enfrentó a Mozambique, perdiendo por 3 a 2 y cerró con Costa de Marfil, obteniendo un resultado similar.

En los tres encuentros disputados, Aubameyang, baluarte del equipo con una prolífica carrera en el fútbol europeo, solo consiguió un tanto en el duelo ante los mozambiqueños. Tanto él como Ecuele Manga no fueron tomados en cuenta para el tercer compromiso.

