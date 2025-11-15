¡Atención! Indeci informa que 208 distritos de la sierra norte y centro están en riesgo por precipitaciones

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que al menos 208 distritos de la sierra norte y centro se encuentran en peligro. De ellas, Ancash presenta 44 distritos en riesgo muy alto. Conoce los detalles del aviso en la siguiente nota.

Precipitaciones de moderada a fuerte intensidad

Debido al aviso meteorológico N.º 409 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) que advirtió la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, el Indeci ha precisado que al menos 208 distritos serían los afectados.

Debido a que el aviso tiene como periodo de vigencia por 59 horas desde este sábado 15 hasta el lunes 17 de noviembre, es necesario mantenerse alerta e informado de este evento meteorológico.

Según lo informado los distritos podrían verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, de acuerdo al escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

Adicionalmente, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra central. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. A tener cuidado.

208 distritos en riesgo por precipitaciones

Según el aviso, el departamento de Ancash presenta la mayor cantidad de zonas en riesgo alcanzando los 44 distritos en riesgo muy alto. Según la nota de prensa este sería el riesgo más alto de todo el país. Luego le sigue el departamento de Cajamarca con 35 distritos.

Entre los otros departamentos incluidos se encuentran La Libertad con 30, Amazonas con 24, Piura con 8 y Lambayeque con 3, dando la suma de 144 distritos. Al mismo tiempo, 64 jurisdicciones de las regiones mencionadas, excepto de La Libertad y Lambayeque que se encuentran en riesgo alto. Para conocer si un distrito cercano se encuentra involucrado, puede corroborar el siguiente link.

El Indeci ha exhortado a las autoridades de los gobiernos locales y regionales que implementen sus sistemas de emergencia como: revisar las rutas de evacuación para que se encuentren despejadas y señalizadas, dirigir a la población hacia una zona segura y alejada de cauces de río o quebradas, ofrecer disponibilidad en los centros de salud, entre otros.

Se recomienda a la población de los 208 distritos en alerta que refuercen sus medidas de seguridad, coordinación con autoridades locales y vecinos y se mantengan informados a través de las líneas oficiales de Senamhi e Indeci-Coen.