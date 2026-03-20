Facebook pagará hasta 3 mil dólares a usuarios por publicar videos: ¿Cómo acceder a este beneficio?

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La red social Facebook anunció el lanzamiento de "Creator Fast Track", un programa con el que comenzará a pagar a creadores de contenido que publiquen una cantidad determinada de videos al mes. Esta iniciativa busca atraer a influencers de otras plataformas y consolidar su presencia dentro del ecosistema digital de la compañía, llegando a pagar hasta 3 mil dólares mensuales.

La propuesta impulsada por Meta Platforms está dirigida principalmente a creadores que ya cuentan con una comunidad activa en redes como Instagram, TikTok y YouTube. La estrategia apunta a que estos usuarios trasladen parte de su contenido a Facebook mediante la publicación constante de videos, especialmente en formato corto, con el objetivo de incrementar su alcance y ganar nuevos seguidores.

¿Cuánto pagarán y quiénes pueden acceder?

Uno de los principales atractivos del programa es el incentivo económico, el cual varía según el tamaño de la audiencia del creador. Los usuarios con entre 20,000 y 99,999 seguidores podrán ganar entre 100 y 450 dólares mensuales, mientras que aquellos que superen los 100,000 seguidores podrán recibir hasta 1,000 dólares al mes. En tanto, los creadores con más de un millón de seguidores podrán alcanzar ingresos de hasta 3,000 dólares mensuales, con pagos garantizados durante los primeros tres meses.

Sin embargo, para acceder a este beneficio, los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, destaca el compromiso de publicar al menos 15 videos al mes en Facebook, los cuales deben ser originales y no haber sido difundidos previamente en la plataforma. No obstante, no se exige un mínimo de visualizaciones, lo que facilita el ingreso de creadores en distintas etapas de crecimiento.

Creator Fast Track

Cabe resaltar que, por el momento, el programa solo está disponible para usuarios en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, se exige ser mayor de 18 años y contar con una página activa en Facebook con al menos 30 días de antigüedad. Aún no se ha confirmado la fecha en que el programa llegará a Perú, pero muchos creadores de contenidos están a la expectativa.

Por otro lado, Facebook también incorporó nuevas métricas que permitirán a los creadores entender mejor cómo generan ingresos y cómo mejorar su rendimiento, y de esa manera incrementar sus ingreso en la plataforma.

Es así que, esta iniciativa de Facebook busca captar creadores ofreciéndoles ingresos según su audiencia y constancia de publicación. Con incentivos económicos, mayor visibilidad y requisitos accesibles, la plataforma apuesta por competir con otras redes y convertirse en un espacio clave para monetizar contenido digital de forma sostenida.