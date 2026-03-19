Exintegrante del Grupo Niche es asesinado en ataque armado en Colombia

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El asesinato de Luder Quiñones ha causado conmoción en el ambiente musical. El exintegrante del Grupo Niche fue atacado a balazos el 17 de marzo de 2026 en Cali, cuando se encontraba en la vía pública. El hecho ocurrió de forma repentina y violenta, dejando también a su esposa herida.

De acuerdo con reportes preliminares, el músico fue interceptado por varios sujetos armados, algunos de ellos en motocicleta. Recibió múltiples disparos, principalmente en la zona abdominal, y fue trasladado a un centro de salud, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. El caso ha sido asumido por las autoridades locales.

Hipótesis del crimen

Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible intento de robo. Se presume que los atacantes habrían intentado quitarle una cadena, lo que habría desencadenado el ataque armado. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada de manera definitiva.

Según la Policía Nacional de Colombia, el caso continúa en investigación y no se descartan otros móviles. Las autoridades revisan cámaras de seguridad y recogen testimonios para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido en esta zona de la ciudad.

Además, se ha confirmado que la esposa del músico resultó herida durante el ataque, lo que refuerza la hipótesis de un hecho violento de rápida ejecución. El contexto del crimen sigue siendo analizado por las unidades especializadas.

Su paso por el Grupo Niche

Luder Quiñones Echeverry fue reconocido por su trabajo como percusionista en el Grupo Niche, una de las agrupaciones más importantes de la salsa en América Latina. Su aporte musical formó parte de una etapa clave del grupo, consolidando su carrera en la escena tropical.

Tras conocerse su fallecimiento, artistas y colegas expresaron su pesar. Entre ellos, el cantante Willy García, quien lo recordó con un mensaje emotivo en redes sociales. "Hermano, vuela alto", escribió, reflejando el impacto de la noticia en el entorno cercano del músico.

El legado de Luder Quiñones permanece ligado a la historia del grupo y a la salsa colombiana. Su trayectoria es recordada por quienes compartieron escenario y proyectos con él, destacando su talento y dedicación.

El caso de Luder Quiñones, exintegrante del Grupo Niche, asesinado en un ataque armado en Cali, sigue bajo investigación. Las autoridades locales buscan esclarecer el crimen y determinar si se trató de un robo u algún ajuste de cuentas, mientras su muerte deja un vacío en la música salsera.