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Apuesta ecológica

Maratón de París marca precedente ambiental: Sin plástico, hidratación con mangueras y recipientes sostenibles

La capital francesa prohibió vasos y botellas de un solo uso en la Media Maratón, obligando a los corredores a hidratarse con envases reutilizables y sistemas alternativos.

Francia prohibió el uso de vasos y botellas de un solo uso para reducir desperdi
Francia prohibió el uso de vasos y botellas de un solo uso para reducir desperdi (Composición Exitosa)

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 18/03/2026

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La Media Maratón de París 2026 se convirtió en un hito ambiental al eliminar por completo el uso de plásticos en los puestos de hidratación. La organización prohibió vasos y botellas desechables, obligando a los corredores a llevar sus propios recipientes reutilizables o mochilas de hidratación.

En su lugar, se instalaron mangueras y sistemas de dispensación directa, generando imágenes inéditas en una carrera de gran magnitud.

Un cambio radical en la hidratación

El evento, conocido como HOKA Semi de Paris, reunió a más de 50.000 corredores, consolidándose como el mayor medio maratón del mundo. La medida respondió a la política de la ciudad contra los plásticos de un solo uso, fijada en 2025 como hoja de ruta para todas las pruebas populares.

La tradicional escena de los atletas tomando vasos al vuelo desapareció, dando paso a un sistema que buscaba reducir residuos y reforzar la sostenibilidad.

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Sin embargo, no todos los participantes recibieron el cambio con entusiasmo. En redes sociales, algunos corredores calificaron el método como "deplorable" y lo compararon con "beber como animales en una granja".

Otros señalaron que el sistema hacía perder tiempo y podía provocar deshidratación. Sin embargo, también hubo voces que celebraron la iniciativa como un paso firme hacia la eliminación de plásticos y la protección del medio ambiente.

París y su apuesta ambiental

La capital francesa ya había endurecido sus políticas ecológicas en eventos masivos, y la Media Maratón fue la primera gran prueba en aplicar la prohibición total de plásticos. La medida se enmarca en una estrategia más amplia de sostenibilidad urbana, que busca posicionar a París como referente mundial en la organización de eventos deportivos responsables con el medio ambiente.

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Implicancias para el futuro

La experiencia parisina abre el debate sobre cómo equilibrar la sostenibilidad con la comodidad y seguridad de los corredores. Si bien la eliminación de plásticos es un avance ambiental indiscutible, la polémica evidencia que los organizadores deberán perfeccionar los sistemas alternativos de hidratación para garantizar eficiencia y aceptación.

El precedente podría inspirar a otras ciudades a seguir el mismo camino, pero también obliga a repensar la logística de las grandes carreras. Para muchos, el evento no solo fue un éxito de participación, sino también un experimento ambiental que marca un antes y un después.

Entre críticas y aplausos, la ciudad de la luz dejó claro que la sostenibilidad es prioridad, incluso si implica transformar tradiciones tan arraigadas como la forma de hidratarse en plena competencia.

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