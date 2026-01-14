Paul Jaimes propone otorgar incentivos económicos y ascensos a policías que capturen o abatan delincuentes

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el partido político "Progresemos", Paul Jaimes Blanco, estuvo este miércoles 14 de enero en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también animalista y ambientalista no fue ajeno a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atenta a diario contra los peruanos, puntualizando que no solamente la correcta dotación de equipos hará más eficaz a la PNP contra la delincuencia, también plantea otras "estrategias" en favor de los agentes que constantemente arriesgan sus vidas contra los hampones.

Propuesta motivacional para la Policía Nacional

Jaimes Blanco es uno de los 36 candidatos políticos que aspira llegar a la Presidencia de la República el 28 de julio del 2026. Sobre su participación en el proceso electoral, señala que su agrupación busca recuperar una clase política "degradada y rechazada" en todo el país.

Siendo consciente de la zozobra con la que hoy vive gran parte de la población peruana a causa del crimen organizada (extorsiones y sicariato), el aspirante a suceder en el cargo a José Jerí no oculta una realidad que ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la Policía Nacional del Perú y es la vinculación de un cierto grupo de sus agentes con la corrupción y delincuencia.

Si bien es cierto que platea la "criminalización" de quienes van al margen de la ley (incluyendo a los malos agentes); además, de "modificar el estado de sitio", también reconoce que una estrategia "eficaz, sin tanta demanda presupuestal, ni burocracia", es otorgarle un incentivo económico a los policías que capturen y abatan a los delincuentes. De llegar a Palacio, asegura que impulsará ello.

"Por qué no le ofrezco a los efectivos policiales en su día de franco, por cada detención o si es abatido, un premio económico o ascenso inmediato. Me es mucho más rentable y eficaz porque tienes una motivación. ¿Lo puedes hacer? sí, pero no lo hacen por falta de voluntad política", sostuvo.

Situación crítica de las comisarías

El candidato reconoció, además, las carencias con las que trabaja la Policía Nacional del Perú y que, efectivamente, deben ser dotados con más elementos para que logren más capturas. No obstante, su anuncio se da en medio de lo revelado por la Contraloría General de la República, sobre el estado en el que se encuentran una gran cantidad de comisarías del país.

De acuerdo con los resultados del operativo de control simultáneo denominado "Comisarías Básicas PNP 2025", el cual empezó a llevar a cabo a finales de octubre del 2025, 1 730 vehículos (motocicletas, camionetas y automóviles) de la institución se encuentran inoperativos y sin mantenimiento.

Con referente a los equipos informáticos, de las 6 835 computadoras encontradas en las comisarías, 1 823 se encontraban inoperativas. Similar situación se observó en el caso de las impresoras, donde de un total de 4 049 disponibles, 2 132 están malogradas y, en el caso de los escáneres, 141 presentan fallas de un total de 532 verificadas.

Además, los chalecos antibalas son insuficientes y gran parte de ellos se encuentra vencidos, rotos o en mal estado, exponiendo a los efectivos policiales a riesgos graves durante las intervenciones que se realizan para garantizar la seguridad ciudadana.

Esta problemática que aqueja la Contraloría es una de las prioridades a las que apunta el candidato Paul Jaimes para velar por la seguridad de todos los peruanos en un hipotético gobierno suyo.