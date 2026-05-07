André Silva CONFIESA en vivo su ATRACCIÓN por actriz extranjera tras presunta separación con la hija de Michelle Alexander

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una entrevista exclusiva para el programa "Habla chino", conducido por Aldo Miyashiro en Willax, Silva reapareció públicamente luego de rumores de terminado su relación de casi una década con la madre de su hija.

Pese a la expectativa del público, el protagonista de sintonizadas producciones nacionales optó por la reserva y evitó profundizar en temas personales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el giro inesperado de la conversación.

André Silva revela sentirse atraído por actriz española

En medio de una dinámica cargada de bromas y música romántica, Aldo Miyashiro puso en aprietos al actor al preguntarle directamente si la estrella española Paz Vega era su amor platónico.

Aunque inicialmente intentó evadir la interrogante, Silva despertó la curiosidad de todos al asegurar: "Tengo una historia con ella", mientras en pantalla se proyectaba una fotografía de ambos compartiendo un momento ameno.

El actor detalló que el vínculo con la figura internacional nació en un set de grabación, donde la química profesional fue inmediata. "La conocí en el rodaje de una película. Pudimos intercambiar unas ideas. Es una linda persona, le mando saludos", declaró Silva antes de admitir finalmente que la actriz es, efectivamente, su "crush". +

Tanto él como Miyashiro no escatimaron en elogios hacia la belleza y el talento de la española, marcando uno de los momentos más comentados de su reaparición televisiva.

André Silva reacciona a rumores de separación con Adriana Álvarez

La estabilidad del matrimonio entre André Silva y Adriana Álvarez ha estado bajo la lupa desde hace meses, a raíz de un mensaje que el actor publicó en sus redes sociales. Tras un largo periodo de silencio, el artista fue abordado recientemente por las cámaras de "Amor y Fuego" durante el estreno de una obra teatral, evento al que asistió únicamente acompañado por su hija.

Al ser consultado directamente sobre su situación familiar, Silva mostró una postura firme y distante frente a las cámaras. "No voy a hablar de mi familia, he venido a hablar del teatro, hermano", respondió tajantemente, cortando cualquier intento de indagación sobre su vida personal.

Pese a la insistencia de los reporteros, el protagonista de telenovelas se mantuvo en su posición, retirándose del lugar sin brindar mayores detalles.

Cabe recordar que los rumores de una crisis se intensificaron luego de que el programa de espectáculos difundiera imágenes del actor saliendo de una discoteca a altas horas de la madrugada sin su esposa.

Este episodio, sumado a su reciente negativa de hablar sobre su entorno familiar, ha reforzado las especulaciones sobre un quiebre definitivo en la relación que mantenía con la hija de Michelle Alexander.