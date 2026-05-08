Alerta roja en la selva: Senamhi advierte lluvias de hasta extrema intensidad durante el Día de la Madre

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta extrema intensidad en la selva peruana para este fin de semana que coincide con el Día de la Madre. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan las precipitaciones en algunas provincias de las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, hasta la 11:59 p. m. del lunes 11 de mayo.

No obstante, en las regiones donde se registrará una mayor incidencia de este fenómeno climatológico será en Loreto y San Martín durante el domingo 10 de mayo. En ese sentido, te mencionamos las provincias donde se tiene previsto la ocurrencia de lluvias de hasta extrema intensidad (alerta roja) :

Loreto : Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Requena, Ucayali y Putumayo.

: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Requena, Ucayali y Putumayo. San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 8 al 11 de mayo se presentarán lluvias, relacionadas al primer friaje del año en la selva.



✅Estos eventos de lluvia estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento



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Vale mencionar que, este acontecimiento se debe al ingreso del primer friaje del año 2026, el cual estará desde la noche del viernes 8 hasta el martes 12 de mayo, iniciando su desplazamiento por la selva sur, principalmente en las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco, para luego avanzar hacia la selva central y norte.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.