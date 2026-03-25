Reconocen a periodista de Radio Exitosa por visibilizar el impacto de las ollas comunes en Lima

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La reportera y presentadora de Radio Exitosa, Vanessa Rubio, fue reconocida en la cena de gala "Impacto social 2026: Cuidando a quienes más lo necesitan", organizada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Perú, por su destacada labor en la difusión de iniciativas de ayuda humanitaria.

La distinción le fue otorgada por su cobertura de la campaña "Salva Una Olla", una iniciativa impulsada por Radio Exitosa que busca apoyar a diversas ollas comunes en la ciudad de Lima, visibilizando su situación y movilizando a la ciudadanía en favor de quienes más lo necesitan.

A través de su trabajo periodístico, Rubio logró poner en agenda la realidad de estas organizaciones comunitarias, que cumplen un rol fundamental en la alimentación de miles de familias, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad. Su cobertura no solo informó, sino que también conectó a la audiencia con historias reales, generando empatía y acción.

El evento se realizó hace unos días en Lima y reunió a representantes de organismos internacionales, instituciones públicas y medios de comunicación, con el objetivo de visibilizar el impacto de la ayuda social y reconocer el rol del periodismo en la promoción de la solidaridad.

Periodismo que moviliza

El trabajo de Vanessa Rubio resalta por su capacidad de transformar una campaña solidaria en una causa compartida, amplificando las voces de quienes sostienen las ollas comunes y promoviendo una respuesta colectiva desde distintos sectores de la sociedad.

Noche de reconocimiento

Durante la ceremonia también se reconoció a periodistas de televisión, radio y medios digitales por trabajos vinculados a la ayuda social, provenientes de diversos medios de comunicación del país, quienes han contribuido a visibilizar historias de impacto en comunidades vulnerables.

El evento contó con la participación de representantes de organismos como Unicef, Save the Children, el Programa Mundial de Alimentos, Cáritas, ADRA y ACNUR, así como autoridades del Estado peruano, quienes destacaron la importancia del trabajo articulado en favor de las poblaciones más necesitadas.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con presencia en más de 160 países y cerca de 700 mil miembros en el Perú, impulsa iniciativas de ayuda humanitaria basadas en el servicio al prójimo, la solidaridad y los valores cristianos, promoviendo acciones orientadas al bienestar de las comunidades más vulnerables.