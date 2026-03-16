Murió Marcelo Araujo a los 78 años: Argentina llora la partida de uno de sus más icónicos relatores de fútbol

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El periodismo deportivo argentino se encuentra de luto tras conocerse que murió Marcelo Araujo, uno de sus más icónicos relatores de fútbol, a los 78 años. El reconocido periodista marcó a generaciones de televidentes en el programa Fútbol de Primera.

Murió el relator argentino de fútbol Marcelo Araujo

El destacado hombre de prensa deportiva Marcelo Araujo, cuyo nombre verdadero es Lázaro Jaime Zilberman, se encontraba internado en el Hospital Italiano debido a que arrastraba una situación de salud muy vulnerable, que traía desde la pandemia del COVID-19.

Dicha afección lo habría perjudicado de manera neurológica y motriz. Fue así que, este lunes 16 de marzo, partió a la eternidad a las 2 de la madrugada, así lo confirmó su amigo Fernando Pacini.

Si bien desde hace tiempo estaba alejado de los medios, su voz volvía a contemplarse gracias a las redes sociales en las que rápidamente comenzaron a recordarse sus mejores momentos.

Y es que, el periodista fue durante muchos años una de las caras centrales de 'Fútbol de Primera', uno de los programas que dominó las noches de domingo en televisión abierta. Allí formó una dupla destacada junto al también periodista Enrique Macaya Márquez.

Desde dicho lugar, Marcelo Araujo construyó una forma de relatar en la que combinaba intensidad, frases memorables y un tono cercano al lenguaje de la cancha, aspecto que según él lo realizaba con la finalidad de que la narración televisiva sonara como el que escuchaban los hinchas en la tribuna.

Hay que mencionar que, su carrera también tuvo una etapa relevante en la televisión pública durante la etapa del espacio televisivo de 'Fútbol para Todos', en el que ocupó un lugar central en las transmisiones del campeonato argentino. Esta etapa lo volvió a poner en el centro de la escena mediática.

El duro momento de salud de Marcelo Araujo

En un sentido diálogo con C5N, su gran amigo y compañero de transmisiones, Tití Fernández, dio mayores precisiones sobre el delicado cuadro clínico que padecía Marcelo Araujo.

"Estaba muy mal Marcelo Araujo. Hace tres o cuatro años que no estaba bien", indicó el periodista, aunque por respeto a la familia prefirió no detallar el diagnóstico exacto que derivó en su muerte,

Hoy es un día de luto para el periodismo deportivo de Argentina, tras conocerse que el periodista Marcelo Araujo murió a los 78 años. El periodista es uno de los más icónicos relatores de fútbol del país sudamericano marcó una época con su estilo particular y junto a su colega Enrique Macaya formaron una dupla destacada en el programa 'Fútbol de Primera'.