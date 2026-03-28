Manolo Rojas: Revelan la verdadera causa de su muerte y familiares y amigos lloran su partida

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hace unas horas se confirmó la muerte de Manolo Rojas a los 63 años y ahora se ha revelado que el actor cómico falleció debido a un paro cardíaco al interior de su vivienda. Diversos amigos y familiares llegaron hasta los exteriores de su vivienda y se mostraron muy afectados y desconcertados por el repentino fallecimiento.

Así fueron los últimos minutos de vida de Manolo Rojas

Según informó nuestro reportero, Michael Salazar, Manolo Rojas habría llamado a un familiar debido a que se sentía mal de salud y, a su vez, pidió un taxi de color rojo, que estuvo esperando al actor cómico durante aproximadamente 10 minutos para luego retirarse del lugar.

A los pocos minutos llegó personal del Serenazgo de La Victoria, la Policía y ambulancias. Sin embargo, cuando revisaron los signos vitales del cómico, los paramédicos informaron que ya no presentaba pulso, confirmándose su muerte. El actor habría fallecido en la puerta de su casa, intentando pedir ayuda.

Luego de que se confirmara su deceso, sus familiares intentaron trasladarlo a un hospital a bordo de una camioneta blanca, pero las autoridades lo impidieron debido a que ya se encontraba sin vida.

Familiares y amigos de Manolo Rojas llegan a su vivienda

A lo largo de la madrugada, diversos familiares y amigos del recordado actor cómico llegaron hasta los exteriores de su vivienda para unirse en duelo con la familia. Uno de ellos fue su medio hermano, quien contó detalles sobre los últimos días de vida de Manolo.

"En sus controles en la clínica Ricardo Palma, se hacía análisis de glucosa. Además, no tomaba desde hace siete años. Él ha estado bien, incluso yo iba al gimnasio todos los días con él", indicó.

Una de las figuras públicas que también llegó al lugar del deceso fue Ernesto Pimentel, con quien Manolo Rojas trabajó durante años en 'El Reventonazo de la Chola'. El presentador de televisión se mostró sumamente afectado y dolido por la partida de su amigo, a quien consideró un gran maestro.

"El Perú lo va a extrañar y lo va a llorar. Era un padre y un maestro fuera de las cámaras. Perdónenme, pero no les puedo decir mucho porque no estoy bien", dijo Ernesto, visiblemente afectado, antes de abordar su vehículo para retirarse del lugar.

🔴🔵 Amigos de Manolo Rojas lamentan su repentino fallecimiento a los 63 años



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Una de las más afectadas fue la cantante Marisol, quien también llegó a la casa de su gran amigo Manolo Rojas. En medio de lágrimas, la intérprete de 'La Escobita' se resistía a creer la muerte de su amigo y pidió respeto para su dolor.

"No tengo palabras. Perdóname, no puedo hablar. Él era mi hermano. Él se cuidaba mucho, me aconsejaba y me escuchaba. Perdóname, no puedo seguir hablando", dijo Marisol mientras caminaba y lloraba desconsoladamente.

Es así que, la repentina partida de Manolo Rojas ha dejado un profundo dolor en sus seres queridos y en el público que siguió su carrera. Su legado en la comicidad peruana perdurará, mientras familiares y amigos lo despiden recordando su talento, disciplina y calidad humana dentro y fuera de los escenarios.