Falta de presupuesto: Reniec ya no realizará trámites de DNI los fines de semana

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) comunicó que suspenderá el servicio de atención a nivel nacional los fines de semana, por lo que las personas que necesiten realizar el trámite de su Documento Nacional de Identidad solo lo podrán hacer de lunes a viernes, en el horario de atención regular. La medida responde a que el presupuesto asignado a la entidad, según el propio organismo, no sería suficiente para cubrir el sueldo del personal contratado ni la adquisición de tarjetas de policarbonato, material indispensable para la impresión del DNI.

Razones por las que se tomó la medida

Como se tiene conocimiento, los horarios de atención de Reniec fueron ampliados el año pasado debido a los procesos electorales programados para el 2026. Estos servicios adicionales requerían contratar nuevo personal que cubriera las horas de atención extendidas, así como adquirir el material necesario para imprimir los documentos de identidad, gastos que no se pueden cubrir con el presupuesto actual.

Carmen Velarde, jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), indicó que el propósito de la ampliación de los horarios de atención era acelerar la documentación de todos los peruanos en distintos puntos del país con miras a las Elecciones Generales, ya realizadas. Lamentablemente, esta dinámica se detiene completamente antes de las Elecciones Municipales y las Elecciones de Autoridades de Centros Poblados 2026 debido a gastos que la entidad ya no puede asumir, por lo que se retrocederá a la atención exclusivamente entre semana.

No todos los trámites quedan suspendidos

La entidad cuenta con una plataforma web que funciona las 24 horas y todos los días de la semana, a diferencia de las oficinas físicas. Es así que invita al público en general a migrar sus gestiones a la plataforma digital y tener en cuenta los requisitos que exige cada trámite que deseen realizar antes de iniciarlo, ya que algunos podrían solicitar documentación previa o el pago de una tasa.

Algunos de los trámites que podrás realizar virtualmente son: duplicado o renovación del DNI, rectificación del estado civil de soltero a casado, actualización del PIN del DNI electrónico, emisión de copias certificadas de actas, entre otros.

El problema de presupuesto es un hecho que ya fue manifestado el pasado martes por la jefa de la Reniec en una conferencia de prensa realizada por la institución. En ella indicó que la entidad requería 50 millones de soles para seguir con las acciones planeadas para las elecciones que faltaban realizarse; sin embargo, el Ejecutivo no habría aceptado lo solicitado.