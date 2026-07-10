Conocida marca de desodorantes hace guiño a Kylian Mbappé y su viral meme de "dictador"

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una conocida marca de desodorantes sorprendió en plena Copa Mundial de la FIFA 2026 con una campaña que explotó uno de los virales más comentados del torneo: el meme de "Mbappé Dictador".

Sin nombrar al jugador ni usar su imagen real, la compañía diseñó un spot en redes sociales que los usuarios identificaron de inmediato como un guiño al fenómeno digital que rodea al delantero francés.

El guiño de Axe

Se trata de la marca Axe, la cual realizó una publicación en Instagram que mostró la lata dorada de la edición limitada Marshmallow Smoke, parte de su colección oficial como patrocinador del Mundial. El envase fue editado con inteligencia artificial para lucir una gorra militar y charreteras doradas, simulando un uniforme de dictador.

El texto acompañante reforzó la indirecta: "The dictator orders you to like this post" y "Do as the dictator says...". La referencia fue clara para la comunidad futbolera, que rápidamente reaccionó con plantillas del meme de Mbappé vestido de militar.

Además, el video utilizó explícitamente el audio de la canción parodia "Kylian dictador", confirmando el guiño y logrando que el algoritmo distribuyera el contenido directamente a quienes ya consumían ese material viral.

¿Por qué las redes llaman "dictador" a Mbappé ?

El apodo de "dictador" nació en marzo de 2024, cuando el influencer marsellés Mohammed Henni lanzó un sándwich en su local de kebabs y bromeó diciendo que el pan era "tan redondo como la cabeza de Mbappé".

La reacción legal del jugador, que exigió retirar su nombre del menú bajo amenaza de demanda, provocó indignación y Henni dejó la frase que se convirtió en la semilla que luego repercutió en las redes: "Has convertido tu nombre en una dictadura".

Desde entonces, las redes comenzaron a caricaturizarlo como un líder autoritario, alimentando la narrativa con episodios de su paso por el PSG y el Real Madrid, y con gestos durante el Mundial interpretados como órdenes militares. Canciones, montajes y videos con inteligencia artificial consolidaron el fenómeno.

🚨🇫🇷🇲🇦 BREAKING — "Dictator"



Kylian Mbappe Unloads on Reporter after being asked about Viral "Dictator" Meme. https://t.co/Zk5FoE3CVF pic.twitter.com/mei36ieVmd — Pamphlets (@PamphletsY) July 9, 2026

La jugada es un buen ejemplo de marketing de emboscada: sin mencionar a Mbappé ni usar su imagen, la marca se apropió de un meme global para conectar con la comunidad futbolera.

Al vestir su producto como dictador y usar la canción parodia, logró un guiño perfecto que evitó problemas legales pero generó enorme viralidad. El caso demuestra cómo las marcas pueden capitalizar el "lore" digital para insertarse en la conversación de Internet y ganar relevancia sin necesidad de nombrar directamente al protagonista.