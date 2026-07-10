Diputado electo de Ahora Nación por Puno amenazó a trabajador por corte de Agua: "Voy a venir por tu cabeza"

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El diputado electo por la región Puno, Helard Bladimir Sonco Villanueva, del partido Ahora Nación, quedó expuesto luego de que se difundiera un video en el que aparece amenazando a un trabajador de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) SedaJuliaca.

Graves amenazas quedaron registradas en video

En las imágenes difundidas en X, muestran al legislador electo enfrentándose al trabajador que acudió a su vivienda para ejecutar el corte de agua debido a una deuda pendiente. Durante el altercado se puede observar que Sonco Villanueva se encontraba en estado de ebriedad.

"Voy a juramentar el 28 de julio y quiero ver tu cabeza, h*** de m***. Pásame tus datos. Te quiero ver fuera, h***, voy a venir por tu cabeza. ¡¿Qué ch*** te crees tú?!", vociferó Bladimir Sonco.

🚨 ¡Polémica en Puno! El diputado electo Helard Bladimir Sonco Villanueva, de Ahora Nación, fue captado amenazando e insultando a un trabajador de EPS SedaJuliaca que acudió a su vivienda para cortar el servicio de agua por una deuda pendiente. pic.twitter.com/GuRn4SoRBL — peruinforma.com (@peruinforma) July 9, 2026

Lejos de asumir su responsabilidad ciudadana, Sonco intentó evitar la intervención pese a mantener una deuda acumulada de más de dos años y poseer una conexión clandestina en la vivienda, mientras que el trabajador opto por retirarse de lugar.

Diputado de Ahora Nación emitió un comunicado

Horas después de que las imágenes se difundieran públicamente, el parlamentario electo publicó un breve comunicado, donde se refirió al incidente ocurrido en su vivienda. En el pronunciamiento, Helard Bladimir pidió disculpas por el "mal entendido" protagonizado con el trabajador de EPS SedaJuliaca y señaló que continuará trabajando en la región Puno, sin brindar mayores explicaciones sobre sus amenazas registradas en el material audiovisual.

Ahora Nación abre investigación

Luego de conocerse el incidente, el Comité Ejecutivo Nacional de Ahora Nación anunció el inicio inmediato de una investigación de oficio. Según el pronunciamiento la investigación se realizará respetando el debido proceso y tomando en cuenta los hechos difundidos públicamente como el comunicado emitido por Sonco.

Esta medida disciplinaria fue adoptada por el Tribunal Nacional de Ética de la agrupación para esclarecer los penosos hechos protagonizados por su militante. La dirigencia política aseguró que el proceso se desarrollará respetando la imparcialidad, buscando frenar el duro golpe a su imagen institucional.

El caso generó reacciones

La difusión del video ha generado muchas dudas en la población sobre los nuevos integrantes del Congreso que iniciarán funciones el próximo 28 de Julio, fecha en la que se instalará el nuevo Parlamento.

Mientras que el caso continúa siendo comentado en las redes, los ciudadanos han exigido a las futuras autoridades que mantengan una conducta acorde a su cargo y que respeten el trabajo de los servidores públicos que solo cumplen sus funciones.