Familiares de mujer atropellada en la Vía Expresa Sur: "Las autoridades ni siquiera se han acerado"

La Vía Expresa Sur se encuentra en el centro de la polémica luego que una mujer perdiera la vida tras ser atropellada cuando intentaba cruzar dicha vía. De acuerdo a testigos, Eulogia Kiwi Suica quiso dirigirse hacia el otro lado de este arteria por un paso peatonal improvisado cuando fue arrollada por un Toyota gris.

Para colmo de males, el vehículo conducido por Andrés Daniel Brito Tortosa, de nacionalidad venezolana, no contaba con SOAT. Lamentablemente, la fémina falleció casi en el acto enlutando a toda su familia.

Familiares denuncian abandono de autoridades

Tras esta tragedia, Exitosa acudió al lugar de los hechos para verificar como se sigue dando el tránsito peatonal en esta vía rápida. En ese momento, una familiar de la mujer fallecida aprovechó nuestras cámaras para denunciar que ninguna autoridad de la Municipalidad de Lima u otra entidad se les acercó tras el accidente.

Según precisó, los parientes están afectados con el hecho, más aún al confirmar que el paso peatonal donde ocurrió el incidente no cuenta con ningún tipo de señalización a pesar de lo indicado por ATU en un comunicado.

"Las autoridades ni siquiera se han acercado. Ahorita estamos tan sensibles al dolor porque yo vivo al frente y justo cuando mi esposo ha cruzado para que se encuentre con su hermano y normal cruzó, pero atrás venía mi cuñada. Él municipal que dice alto mostró la señalización, pero el vehículo vino a toda velocidad, ha volado y cayó en seco. El auto peor, dio una vuelta entera", indicó.

Además, su dolor se agudizó al percatarse que el vehículo responsables no contaba con el SOAT obligatorio porque estaba vencido. En ese sentido, exigió que el alcalde de Lima y otros altos funcionarios le den solución a esta problemática en la Vía Expresa Sur.

"Ni el alcalde ni nadie que ha sido alcalde de Lima ha venido a ayudarnos en nada. Encima el chofer no tenía SOAT porque estaba vencido", añadió.

ATU indica que paso peatonal está señalizado

A horas del fallecimiento de esta mujer, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao donde dio sus descargos. Según la entidad adscrita al MTC, el paso peatonal está debidamente señalizado a pesar de que en las imágenes eso no logra observarse.

En resumen, familiares de Eulogia Kiwi Suica, mujer atropellada en la Vía Expresa Sur, lamentaron que las autoridades no se hayan acercado a ellos tras este fatal accidente.