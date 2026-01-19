Municipalidad de Lima es responsable por atropello y muerte de mujer en la Vía Expresa Sur, según experto

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La muerte de una mujer de 66 años en la Vía Expresa Sur ha desatado un debate sobre la responsabilidad de las autoridades en la gestión de la seguridad vial.

Para el exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, Franklin Barreto, la principal entidad responsable es la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), debido a las deficiencias que presenta la vía desde su inauguración.

"Acá el directo responsable es la Municipalidad Metropolitana de Lima porque es una vía que está bajo su administración", afirmó Barreto en diálogo con Exitosa.

El especialista recordó que incluso el alcalde de Surco, Carlos Bruce, cuestionó que la obra se inaugurara de manera apresurada, sin expediente técnico y con múltiples carencias en señalización y seguridad durante la gestión de Rafael López Aliaga.

Antecedentes de inauguraciones apresuradas

Barreto comparó lo ocurrido con otros casos similares, donde afirma que obras inauguradas con motivaciones políticas descuidan o dejan sin terminar otros aspectos esenciales para la seguridad de los transeúntes.

"Ya existen antecedentes de vías que se inauguran con fines políticos. Recuerdo en el 2002 cuando se inauguró la Vía Expresa Javier Prado. Se inauguró de la misma manera, con fines políticos, y en la primera semana tuvimos 3 muertos. Entonces, se vuelve a repetir la historia", señaló.

El especialista cuestionó que las instituciones encargadas de fiscalizar no hayan actuado con firmeza. Además, criticó que se busque responsabilizar únicamente al conductor o a la víctima, cuando el problema de fondo es estructural.

"No hemos visto actuar, de una forma decidida, ni a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, ni siquiera al Ministerio Público, verificando que se pueda hacer una vía segura", dijo.

Falta de pasos seguros y una propuesta de intervención

Sobre la ausencia de puentes peatonales, Barreto explicó que la construcción de una vía rápida privilegia al vehículo particular, pero debe garantizar también la seguridad de los peatones.

"Lamentablemente, en este caso, no existen pasos seguros para los peatones. Esta vía fue inaugurada de una forma apresurada", subrayó.

De igual modo, Barreto planteó que la vía sea intervenida con un plan integral de fiscalización, en conjunto con la Policía Nacional para que esta está mejor facultada para dirigir y ordenar el tránsito.

"Esta vía debe ser intervenida por la Municipalidad de Lima con el apoyo de la PNP, asignarle el control de tránsito y aplicar mecanismos tecnológicos para verificar controles de velocidad y maniobras temerarias. Cuando se circula por esta Vía Expresa Sur es tierra de nadie", advirtió.

El análisis de Franklin Barreto apunta directamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima como responsable de la tragedia en la Vía Expresa Sur. La falta de señalización, la ausencia de puentes peatonales y la inauguración apresurada de la obra configuran un escenario de riesgo que requiere intervención inmediata para evitar nuevas muertes.