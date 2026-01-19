Fatídico accidente en Surco: Mujer pierde la vida tras ser atropellada en la Vía Expresa Sur

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una mujer perdió la vida tras ser atropellada en la Vía Expresa Sur, en el distrito de Surco, por un auto que aparentemente iba a toda velocidad por esta concurrida zona de la capital.

La mañama de este lunes 19 de enero una mujer falleció trágicamente cuando se disponía a cruzar la Vía Expresa Sur, en el distrito de Surco, debido a que un automóvil impactó contra ella.

Cabe mencionar que, la víctima mortal se encontraba cruzando por un paso peatonal provisional porque hay personal que se encuentra controlando el tráfico en una vía rápida como esta y de acuerdo a lo narrado por testigos ella se desplaza al ver que uno de los controladores señala la paleta con la palabra pare en dirección a las unidades móviles.

Sin embargo, es tapada por un camión y detrás de ella un vehículo Toyota de color gris, el cual era manejado por un ciudadano de nacionalidad venezolana identificado como Andrés Daniel Brito Tortosa, quien acabó con la vida de la fémina cuyo nombre correspondía a Eulogia Kiwi Suica, quien era madre de cinco hijos y que tendría aproximadamente 65 años.

La mujer retornaba del mercado y por ahora sus restos permanecen en el lugar de los hechos. Por su parte, los deudos de la fallecida han exigido, con profundo dolor y llanto, justicia debido a que consideran que existió negligencia del vehículo y también porque cuestionan que cómo es posible que por una vía rápida atraviesen tanto peatones como autos en el mismo carril.

Familiares se pronuncian tras fatídico accidente

En diálogo con Exitosa, la sobrina de la occisa no comprendía cómo era posible que estando la mujer con su familia haya podido perder la vida de esa forma tan trágica.

Cabe señalar que, en la zona de la Vía Expresa Sur donde se suscitó este accidente no hay ningún tipo de paso peatonal que proteja justamente a los transeúntes.

Municipalidad de Surco se pronuncia

Por su parte, la Municipalidad de Surco se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales en el cual exigió la acción inmediata de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) tras este fatal accidente en la Vía Expresa Sur.

