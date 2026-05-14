Héctor Cúper: Nuevo DT de Universitario brinda conferencia de prensa tras su llegada

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tarde de este jueves 14 de mayo, Universitario de Deportes presentó oficialmente a Héctor Cúper como su nuevo director técnico. El experimentado entrenador argentino, de 70 años, llega con un extenso recorrido internacional y con la misión de enderezar el rumbo del tricampeón peruano en el Torneo Clausura y en la Copa Libertadores, donde el equipo crema busca recuperar protagonismo.

El diagnóstico de Franco Velazco

En la apertura de la conferencia, el administrador del club, Franco Velazco, ofreció un panorama sincero sobre la situación de Universitario. Reconoció que la institución "no se encuentra en su mejor momento", una admisión que refleja tanto los resultados recientes como las tensiones internas que han acompañado al tricampeón en el inicio de temporada.

Velazco explicó que, frente a los desafíos que se avecinan, era indispensable contar con un liderazgo sólido y con un comando técnico de credenciales internacionales. En sus palabras, el club necesitaba disciplina, esfuerzo y compromiso para encaminarse hacia el gran objetivo: el tetracampeonato.

Cúper: ""Cuando estás con un grande, tenés que trabajar a lo grande"

Durante la conferencia, el flamante técnico crema se mostró sorprendido por la magnitud del recibimiento que tuvo desde que se anunció su llegada. Señaló que la reacción en redes sociales y medios internacionales confirma la importancia de Universitario como institución.

"Evidentemente eso marca la importancia de un club, no hay ninguna duda, porque esta noticia está recorriendo el mundo", expresó.

Cúper enfatizó que su filosofía de trabajo se basa en la exigencia, primero hacia sí mismo y su comando técnico, y luego hacia el plantel, dejando claro que la disciplina será un eje central en su gestión.

"Cuando uno está en un club grande, tiene que trabajar a lo grande, exigirse a lo grande. Esa es la realidad".

El entrenador también habló de la necesidad de adaptación mutua: reconoció que deberá ajustarse a las características del fútbol peruano y del vestuario crema, pero subrayó que los jugadores también tendrán que adaptarse a su estilo. Ese equilibrio, dijo, será la clave para devolver al equipo "a lo más alto posible".

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