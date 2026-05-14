Congreso: Edward Málaga presenta moción de censura contra José María Balcázar

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El legislador Edward Málaga presentó una moción de censura contra José María Balcázar, actual presidente del Congreso, por perder la idoneidad política y ética. El documento exige su remoción inmediata ante graves cuestionamientos en la gestión pública que comprometen la confianza ciudadana y la transparencia.

Cuestionamientos por transparencia y defensa

La iniciativa se sustenta en el artículo 68 del Reglamento del Congreso, señalando que la gestión de Balcázar ha acumulado decisiones controversiales. Según el documento oficial, existen contradicciones críticas sobre la crisis institucional y la falta de transparencia en la compra de aeronaves militares.

"Censurar al congresista José María Balcázar Zelada en su condición de Presidente del Congreso de la República, por haber perdido la idoneidad política, ética e institucional necesaria para la conducción del Parlamento en el actual contexto de transición democrática", indica el documento.

Esta medida responde a hechos públicos ampliamente difundidos que han deteriorado la imagen internacional del Estado. Según la moción presentada, el titular del Parlamento no cumple con los estándares extraordinarios de prudencia diplomática y responsabilidad fiscal exigidos para su cargo en este periodo.

La adquisición de aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea es uno de los puntos que mayor malestar ha generado. Según la fundamentación, la falta de claridad en estos gastos públicos representa un riesgo para la estabilidad fiscal y la gobernanza del país en crisis.

Implicancias de la sucesión constitucional

El pedido de censura subraya que Balcázar ejerce la Jefatura del Estado de manera transitoria por sucesión constitucional. Por ello, la representación nacional considera exigible un estándar reforzado de integridad institucional para evitar un vacío de poder que afecte la gobernabilidad del país.

De prosperar el voto en el Pleno, el cargo será asumido por el vicepresidente correspondiente para garantizar la neutralidad. Este proceso busca asegurar que el liderazgo del país mantenga el respeto a los principios del Estado de derecho durante el actual proceso de transición.

La destitución permitiría que un nuevo integrante de la Mesa Directiva tome las riendas de la conducción política y administrativa. Según el reglamento interno, este cambio es fundamental para devolver el equilibrio de poderes y asegurar que los debates legislativos mantengan su objetividad.

La salida de José María Balcázar permitiría una conducción parlamentaria alineada con la transparencia y responsabilidad. La moción de censura de Edward Málaga busca restaurar la idoneidad política en un momento donde la legitimidad democrática resulta fundamental para superar la actual crisis política.